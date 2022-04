Aleix Espargaro je tako s svojo sploh prvo zmago poskrbel ne le za doslej največji uspeh italijanske tovarne v motoGP, temveč je skočil tudi na prvo mesto seštevka. Doslej v sicer zelo zgoščeni konkurenci vodilni Enea Bastianini (Ducati) je bil namreč danes le deseti, drugouvrščeni Južnoafričan Brad Binder (KTM) pa šesti.

Naslednja dirka motociklističnega SP bo že naslednji teden, ko se bodo dirkači merili v teksaškem Austinu.

That's the feeling right there! ❤️



WINNERS at last! 🏆#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/5KnpNDfzJV