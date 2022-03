Težave z vidom: Marquez bo izpustil dirko v Argentini

Kot so pojasnili v njegovi ekipi, je Marquez v ponedeljek zaradi težav z vidom, ki so posledica padca v Indoneziji, v Barceloni obiskal svojega očesnega zdravnika. Ta je ugotovil, da je stanje nekdanjega svetovnega prvaka boljše kot prej, a se je Marquez vseeno odločil za klasično zdravljenje, kar pomeni, da bo dirko v Argentini izpustil in izkoristil čas za počitek in okrevanje.

Dirka v Termasu de Riu Hondu 3. aprila bo tretja v sezoni, dirkači elitnega razreda motoGP bodo tam startali ob 20. uri po slovenskem času.