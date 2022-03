Portugalec najhitrejši na razmočeni dirki v Indoneziji

Potem ko je na uvodni dirki sezone Oliveira v Katarju zabeležil ničlo, je bil tokrat na mokrem asfaltu daleč najbolj prepričljiv. Na 49. dirki v najmočnejšem razredu je zmagal četrtič v karieri, šestič pa je stal na stopničkah.

"To je bil pravi vrtiljak čustev. Start je bil popoln, a v takšnih razmerah nikoli ne veš, kje je meja. Sprva sem nekaj krogov sledil Jacku (Miller, op. STA), a ko sem videl, da lahko peljem hitreje, sem ga prehitel in v naslednjih krogih dal od sebe vse. Ni bilo lahko, nekaj zadnjih mesecev je bilo napornih, zato to zmago dojemam zelo čustveno. Hčerki sem obljubil trofejo iz Indonezije in pri tem uspel," je dejal zmagovalec druge dirke sezone.

75-minutna zamuda

Prva preizkušnja v Indoneziji po 25 letih se je sicer zaradi močnega deževja tik pred dirko začela s 75-minutno zamudo. Najbolje pa je start uspel svetovnemu prvaku Quartararoju. Toda Francoz je na mokrem cestišču v prvi tretjini dirke začel izgubljati stik z najboljšimi, na koncu pa je po boljšem ritmu v zaključku končal na drugem mestu in 21. v karieri stal na odru za zmagovalce.

"Iskreno tega nisem pričakoval, četudi smo na malce mokrem ogrevanju uvideli, da imamo nekaj več za dirko. Toda v popolnoma mokrih razmerah se zavedam, kakšen je moj potencial. To so sploh moje prve stopničke v mokrem, zato je bilo vse skupaj precej bolje od pričakovanj. To so pomembne točke v seštevku, res sem zelo vesel," je po dirki razpredal svetovni prvak.

Najboljša trojica. Foto: Guliverimage

Na vrhu sta se hitro odpeljala Oliveira in Avstralec Jack Miller (Ducati), 14 krogov pred koncem pa je Portugalec prehitel Avstralca in se odpeljal na varno razdaljo. V boju za zadnjo stopničko na odru za zmagovalce je štiri kroge pred koncem Zarco prehitel Millerja za 11. stopničke v karieri.

Marquez v bolnišnici

"Moram biti zadovoljen, to so vendarle stopničke v razredu motoGP. Morda sem moral od začetka malce spoznati, kje je na stezi pravi oprijem. In to je bila razlika do Oliveire in Millerja, ki sta se takoj odpeljala. Ko sem se prilagodil na razmere, sem prišel bližje vrhu, a pri pospeševanju iz ovinkov enostavno nisem imel dovolj oprijema, da bi posegel višje," pa je po dirki dejal 31-letni Zarco.

Na dirki ni nastopil osemkratni svetovni prvak Marc Marquez. Španec je na ogrevanju grdo padel, po kasnejših pregledih v bližnji bolnišnici pa ga zaradi udarca v glavo zdravniki niso pustili na start preizkušnje.

Marc Marquez je po grdem padcu izpustil dirko. Foto: Guliverimage

V skupnem seštevku elitnega razreda na vrhu ostaja zmagovalec dirke v Katarju Italijan Enea Bastianini (Ducati), ki ima 30 točk. Tesno pa sledita Južnoameričan Brad Binder (KTM) in zdaj tretji Quartararo (27). Oliveira je napredoval na četrto mesto (25), Zarco pa je peti (24).

Zmaga v moto2 Tajcu, v moto3 Italijanu

V razredu moto2 je zmagal Tajec Somkiat Chantra, drugi je bil vodilni v skupnem seštevku Italijan Celestino Vietti, tretji pa Španec Aron Canet. Vietti ima v skupnem seštevku 45 točk, drugi Canet pa 36. Tretji v razvrstitvi je danes četrti Sam Lowes (VBr/Kalex) z 29 točkami.

Somkiat Chantra je slavil v moto2. Foto: Guliverimage

Dirko najšibkejšega razreda moto3 je dobil Italijan Dennis Foggia, ki tudi vodi v skupnem seštevku (34 točk), drugi je bil Španec Izan Guevara, tretji pa njegov rojak Carlos Tatay. V skupnem seštevku je drugi še en Španec Sergio Garcia s 33 točkami, tretji pa je Guevara z 28.

Naslednja preizkušnja bo na sporedu 3. aprila, ko bo na vrsti VN Argentine na dirkališču Termas de Rio Hondo.