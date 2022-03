Marquez po grdem padcu v bolnišnico: Malce sem pretresen #video

29-letni Španec je na ogrevanju pri hitrosti okoli 180 kilometrov na uro grdo padel, pristal na rami, a nato sam odkorakal s kraja nesreče. Kljub vsemu je po trdem pristanku deloval omotično. Takoj so ga odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer pa so mu zdravniki za nastop na dirki prižgali rdečo luč, je v izjavi za javnost sporočilo Marquezovo moštvo.

"Sem v redu, malce pretresen, ampak vse je v redu," je za DAZN sporočil 29-letnik iz Cervere.

Kako je padel Marc Marquez:

Today Marc Marquez crashed again in the warm-up session. #xposureid #motogp #marcmarquez pic.twitter.com/GBHLd2XcZf