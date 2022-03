Festival italijanskih zmag v Katarju, Bastianini najboljši v motoGP

Italijan Enea Bastianini (Gresini Ducati) je prvi zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v elitnem razredu motoGP. Na uvodni preizkušnji v Katarju je premagal Južnoafričana Brada Binderja (KTM) in Španca Pola Espargaroja (Honda). Italijanski praznik v Katarju sta dopolnila še zmagovalca v šibkejših razredih moto2 in moto3, Italijana Celestino Vietti in Andrea Migno.

Nova sezona je, vsaj v uvodu, pomešala karte na vrhu. Od tega je za zdaj še precej oddaljen branilec naslova Fabio Quartararo, saj prvi dirkač Yamahe ni bil konkurenčen niti v kvalifikacijah niti danes na dirki. Počasi se vrača stari Marc Marquez, čeprav ga je danes zasenčil drugi Hondin voznik Pol Espargaro. Še bolje pa bi se dirka lahko končala za Ducati, toda oba tovarniška dirkača sta odstopila, prav tako najboljši iz sobotnih kvalifikacij.

Začetek je sicer kazal, da bi lahko Honda dosegla veliko. Najbolje je namreč začel Pol Espargaro, nekaj časa pa je bil povsem zraven tudi Marquez. A potem je nekdanji svetovni prvak počasi izgubljal mesta v bojih s tekmeci za sabo. Po nekaj krogih je tako moral predse spustiti Brada Binderja, pa Enee Bastianinija in tudi Jorgeja Martina.

Slednji je bil kot član ekipe Ducati Pramac dobro na poti, toda nazadnje mu je uspeh preprečil sotekmovalec na tovarniškem motociklu iste znamke. Sredi dirke ga je namreč po napaki pri zaviranju s steze zrinil Italijan Francesco Bagnaia.

Italijan Enea Bastianini je prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Foto: Reuters

Takrat je bilo že jasno, da bosta o zmagi odločala le Espargaro in Bastianini. Španec je zdržal na prvem mestu do 22. kroga, potem pa ni mogel odbiti napada tekmeca na poltovarniškem Ducatiju. Ko je že izgubil boj za prvo mesto, pa je prepozno zaviral, zapeljal s steze in tako izgubil še drugo, saj je mimo njega smuknil Binder in na drugem mestu ostal do konca.

Bastianini posvetil zmago preminulemu Gresiniju

"Neverjetno. Od starta sem pritiskal, a sem obenem pazil na gume za konec. Pol pa je moral narekovati ritem in ko sem ga ujel, sem si rekel, da lahko poskusim zmagati. Mislim, da smo na koncu vsi jokali. Hvala vsem v ekipi in moji družini," je dejal zmagovalec, ki je današnji uspeh posvetil tudi lani preminulemu vodji ekipe Faustu Gresiniju, saj mu je veliko pomagal v njegovi karieri. Za Bastianinija, ki v motoGP nastopa drugo sezono, je bila to prva zmaga v elitni konkurenci, po tri ima v obeh šibkejših razredih.

Brad Binder ni skrival zadovoljstva po osvojitvi drugega mesta. Foto: Reuters

"Drugo mesto je izvrsten rezultat. imeli smo nekaj težav, toda od lanske sezone je napredek skoraj neverjeten in res sem presrečen, da se je tako razpletlo. V prihodnje lahko samo še napredujemo," je bil vesel tudi drugi Binder.

"Še vedno se moram navaditi na motocikel. Ni bilo v načrtu, da bom narekoval ritem, nisem pričakoval, da bom prvi. Mogoče je bilo to preveč, a za prvo dirko je tretje mesto še vedno odličen rezultat, imeli smo dva močna dirkača na vrhu," je dejal Pol Espargaro.

Mesto za njim je pod stopničkami končal njegov brat Aleix Espargaro (Aprilia), peti je bil na koncu Marquez, šesti pa njun rojak Joan Mir (Suzuki).

Fabio Quartararo se je vseskozi vozil ob robu deseterice, na koncu se je prvak moral zadovoljiti s skromnim devetim mestom.

Vietti najboljši v razredu moto2 ...

Italijan Celestino Vietti je zmagovalec uvodne dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v novi sezoni 2022 v razredu moto2. Na preizkušnji v Katarju je ugnal Španca Aarona Caneta.

Veselje Celestina Viettija in njegove ekipe. Foto: Reuters

Vietti, član ekipe nekdanjega večkratnega svetovnega prvaka Valentina Rossija VR46, je tako dosegel prvo zmago v razredu moto2. Za uspeh je prepričljivo, za več kot šest sekund, ugnal Caneta (Flexbox), tretje mesto je pripadlo Britancu Samu Lowesu (Marc VDS), ki je izkoristil prerivanje in medsebojni dotik dveh tekmecev v boju za stopničke v zadnjem zavoju.

... Migno pa v moto3

Prvi zmagovalec v tem letu je postal Italijan Andrea Migno, ki je slavil v najšibkejšem razredu moto3. Migno, član ekipe Rivacold Snipers, je dosegel drugo zmago karieri, prvo po petletnem premoru. V Katarju je bil drugi Španec Sergio Garcia (GASGAS Aspar), tretji pa Japonec Kaito Toba (Green Power).

Andrea Migno je bil najboljši v najšibkejšem razredu moto3. Foto: Reuters

Sezona se bo nadaljevala čez 14 dni s preizkušnjo na novem prizorišču v Indoneziji.