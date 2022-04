Vojna v Ukrajini vpliva tudi na MotoGP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vojna v Ukrajini in zamik tekmovanja v MotoGP

Uvodni trening za dirko motociklističnega svetovnega prvenstva v Argentini v vseh razredih je zamaknjen za 24 ur, potem ko so imela letala s ključno opremo za dirko zaradi ruske invazije na Ukrajino zamudo. "Zaradi težav s tovornimi poleti bo oprema za veliko nagrado Argentine v državo prispela šele v petek," so v izjavi zapisali pri motoGP.

Eno od letal z opremo je na poti iz Indonezije, kjer je bila dirka pred dvema tednoma, zdaj z opremo še vedno na tleh v Keniji.

Veliko tovornih letal za motoGP upravljajo ruska podjetja, zdaj pa imajo zaradi vojne prepoved, je dejal Carmelo Ezpeleta, izvršni direktor promotorja Dorna Sports. "Izgubili smo skoraj 20 odstotkov poletov, ki smo jih imeli na voljo, in največja težava je, da poletov sploh ni več na voljo," je dejal.

Zamude so posledica tega, da se dirka v Argentino vrača prvič po letu 2019, saj so dirki v letih 2020 in 2021 odpovedali zaradi koronske pandemije.

Prosti treningi za vse dirkaške razrede bodo na programu tako šele v soboto, kvalifikacije pa v soboto popoldan.

Marc Marquez Foto: Reuters

Na dirki ne bo Marca Marqueza

Dirko bo izpustil zadnji zmagovalec Argentine, šestkratni svetovni prvak Španec Marc Marquez, ki je padel na ogrevanju pred VN Indonezije. V ekipi Honde ga bo zamenjal Stefan Bradl.

Dirka v Termasu de Riu Hondu bo tretja v sezoni. V skupnem seštevku elitnega razreda na vrhu ostaja zmagovalec dirke v Katarju Italijan Enea Bastianini (Ducati), ki ima 30 točk. Tesno pa mu sledita Južnoameričan Brad Binder (KTM) in Francoz Fabio Quartararo (Yamaha/27). Portugalec Miguel Oliveira (KTM/25) je po zmagi v Indoneziji napredoval na četrto mesto.