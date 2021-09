Znana zmagovalca letošnje Mednarodne atletske lige

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kristjan Čeh je največji korak do zmage naredil že na uvodnem mitingu na domačem Ptuju. Foto: Anže Malovrh/STA

Slovenski rekorder v metu diska Kristjan Čeh (Ptuj) in slovenska rekorderka v teku na 400 metrov z ovirami Agata Zupin (Velenje) sta zmagovalca letošnje Mednarodne atletske lige Telekom Slovenije. Za skupno zmago bosta vsak prejela po dva tisoč evrov denarne nagrade, so danes sporočili z Atletske zveze Slovenije.

Kristjan Čeh je največji korak do zmage naredil že na uvodnem mitingu na domačem Ptuju, kjer je z novim državnim rekordom osvojil kar 14 točk. Osem točk je dodal na državnem prvenstvu v Kranju in 10 na mitingu v Novem mestu. Za potrditev zmage je moral nastopiti še na mitingu v Ljubljani – pravila velevajo, da mora imeti vsak tekmovalec najmanj štiri nastope – , kjer je tekmoval v suvanju krogle. Čeprav s tem nastopom ni zbral nobene točke, je bilo 32 točk s treh tekem dovolj za skupno zmago.

Na drugo mesto se je po zadnjem mitingu v Ljubljani povzpel Robert Renner (Mass), ki je na štirih tekmah zbral 29 točk, tretji pa je bil z 28 točkami mladi tekač na 400 metrov z ovirami Matic Ian Guček (Kladivar). Na četrtem mestu, ki še prinaša denarno nagrado, je s 26 točkami ligo končal Jan Luxa (Mass), ki tekmuje v troskoku.

Izjemno napet boj v ženski konkurenci

Izjemno napet boj za skupno zmago smo spremljali med dekleti. Pred finalnim mitingom v Ljubljani so bile v igri za prvo mesto še tri tekmovalke. Tina Šutej (Kladivar) bi z dobrim skokom lahko "preskočila" do takrat vodilni Agato Zupin in Nejo Filipič (Mass), a je bilo preskočenih 4,50 metra dovolj le za tretje mesto (30 točk).

V ženski konkurenci je slavila Agata Zupin. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zupinova in Filipičeva sta na zadnjem mitingu svoji beri dodali vsaka po točko in sta bili na koncu izenačeni po točkah (31 točk), tako da je odločal boljši rezultat po tablicah Svetovne atletike. S 1.115 točkami je bil več vreden rezultat Zupinove, Filipičeva pa je za njo zaostala zgolj za tri točke (1.112 točk). Ljubljančanka bi na domačem mitingu morala skočiti 13,98 metra, a ji je zmanjkalo devet centimetrov. Bolj napetega zaključka si skoraj ne bi mogli zamisliti. Četrto mesto je z 28 točkami osvojila Maja Mihalinec Zidar (Mass).

Za letošnjo atletsko ligo je štelo osem tekmovanj. Poleg mitingov na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Novem mestu, v Ljubljani in dveh v Mariboru, še Prvenstvo Slovenije za člane in članice ter Atletski pokal Slovenije za člane in članice.

