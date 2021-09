Letos ne bo tokijskega maratona, znan nov termin

Prireditelji tokijskega maratona so sporočili, da letošnje izvedbe zaradi pandemije in poostrenih ukrepov v japonski prestolnici ne bo. Za oktober načrtovano prireditev so danes prestavili na marec 2022.

Kot so sporočili prireditelji, so naredili vse, da bi lahko kljub omejitvam in koronskim ukrepom ter izrednim razmeram, ki so v mestu veljale med olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami, izvedli letošnji maraton.

A zdaj so se odločili, da zaradi nepredvidljivih razmer ne bodo vztrajali pri prvotno določenem terminu, maraton bi moral biti na sporedu 17. oktobra. Prestavili so ga na leto 2022, nov datum pa je 6. marec. Prav tako so na ta dan prestavili vse spremljevalne prireditve in teke.

V Tokiu so letos sicer izvedli maraton, ki je bil prestavljen leta 2020, toda število sodelujočih so močno omejili in nastop dovolili samo 200 tekačem elitne konkurence.