Cas potrdil kazen Salazarju

Po oceni USADA je bil Salazar pomemben sodelavec v takoimenovanem projektu Nike Oregon. Enako kazen pa je prejel njegov sodelavec endokrinolog Jeffrey Brown.

USADA je proti Salazarju, ki je bil tudi trener britanskega zvezdnika Moja Faraha, ukrepala zaradi dopinških prekrškov v obdobju med leti 2009 in 2012. Na Kubi rojenemu trenerju očitajo manipulacijo dopinških vzorcev in posedovanje prepovedanih substanc.

Ameriški center Safe Sport je šel celo korak dlje in julija trenerju izrekel dosmrtno prepoved opravljanja poklica. Trenerju očitajo spolno in emocionalno neprimerno vedenje do svojih varovancev.

