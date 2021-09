Britancem grozi odvzem olimpijskega srebra

V moški štafetni preizkušnji so do zlata presenetljivo pritekli Italijani in s tem poskrbeli za prvo zlato medaljo v tej disciplini v zgodovini. V tesnem zaključku so s časom 37,50 le za stotinko prehiteli Britance, tretji so bili Kanadčani (37,70).

Ujahova vzorca A in B, odvzeta po koncu štafetne preizkušnje v času OI, sta pokazala nedovoljeno vrednost ostarina in S-23 (selektivni modulatorji receptorjev androgenov za krepitev mišic), je v izjavi za javnost potrdila ITA in primer predala oddelku za antidopinške zadeve na Mednarodnem športnem razsodišču.

Slednje bo glede na ugotovitve odločilo o kazni britanskega atleta, še prej pa sprejelo odločitev o diskvalifikaciji štafete, ki je v Tokiu prejela srebrno odličje.

Bo bran naknadno pripadel Kitajcem?

Ujah je 14. avgusta v izjavi za javnost poudaril, da ni goljuf in da nikoli ni zavestno vzel poživil, s katerimi bi si pomagal pri športnih dosežkih, danes poroča dpa. Poleg Ujaha so v britanski štafeti tekli še Zharnel Hughes, Richard Kilty in Nethaneel Mitchell-Blake.

Do bronaste kolajne bodo, v kolikor morebitni kasnejši pritožbi Ujaha ne bo ugodeno, tako prišli na OI četrtouvrščeni Kitajci. Kanadčani bi namesto brona prejeli srebro.