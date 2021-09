Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

16. atletski memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana

Kristjan Čeh je tokrat za spremembo suval kroglo in zasedel 2. mesto. Foto: Anže Malovrh/STA

Tina Šutej je v Ljubljani v skoku s palico zmagala s 4,50 m, Neja Filipič pa je v troskoku preskočila 13,89 m. Eden najboljših metalcev diska na svetu Kristjan Čeh je tokrat nastopil v suvanju krogle, discipline ni treniral v zadnjem obdobju, in bil s 16,09 m drugi. Zmagal je Blaž Zupančič s 17,79 m.

Agata Zupin je bila najboljša na 400 m ovire s 57,19 sekunde, med atleti je v tej disciplini slavil 18-letni Matic Ian Guček z 51,40. V teku na stadionski krog je bil najhitrejši Jure Grkman (Mass) s 47,22, Maja Mihalinec Zidar pa na 200 m s 23,97 sekunde.

S to tekmo se je zaključila tudi sezona mednarodne lige Telekoma Slovenije, skupaj je za to serijo štelo osem tekem, za točkovanje v skupnem vrstnem redu pa je bilo treba nastopiti najmanj na štirih tekmah. Uradni izidi bodo objavljeni prihodnji teden na posebnem dogodku Atletske zveze Slovenije.

Čeh je tokrat suval kroglo

Ker je imel v tej ligi Čeh, ki je bil pred nastopom v prepričljivem vodstvu, le tri nastope, je četrtega zbral na tekmi v suvanju krogle. Po pričakovanju je slavil Zupančič, najboljši v zadnjih letih pri nas v tej disciplini. Njegov rekord sezone je 18,33 m, Čeh pa ima osebni rekord 17,65 m.

Zupančič je imel vse daljave prek 17 m, Čeh pa je orodje sunil 15,47 in 16,09 m, po neveljavnem tretjem poskusu pa je končal tekmovanje, ker ni tvegal kakšne poškodbe prav na zadnji tekmi uspešne sezone.

"Moj današnji cilj je bil, da čim dlje vržem in da se ne poškodujem. Nastopil sem zato, ker mi je v domači ligi manjkala ena tekma. Že dolgo tudi nisem suval krogle, v kateri sem že tekmoval. Osebni rekord sem postavil pred dvema letoma, brez treninga sem dosegel kar dobro daljavo danes, nastopil sem tudi povsem sproščeno. V metu diska ne gre tako sproščeno, četudi moram povedati, da sem v tej sezoni že bolj sproščeno tekmoval kot prejšnja leta. Zelo sem zadovoljen z letošnjo sezono, sedaj pa me končno čaka dopust," je povedal Čeh.

Šutejeva ni najbolj zadovoljna

Šutejeva je po novi dolgi poti z avtomobilom iz Švice nastopila na zaključku sezone ponovno v slovenski prestolnici, kjer je 11. septembra na ekipnem prvenstvu preskočila 4,76 m in izboljšala svoj slovenski rekord. Tokat je bila v prvem poskusu uspešna na 4,30 m, v drugem na 4,50, letvico na 4,62 m pa je trikrat podrla.

"Danes nisem najbolj zadovoljna, čeprav sem na ogrevanju naredila nekaj lepih skokov in sem se dobro počutila. Na tekmi mi enostavno ni šlo, kljub temu sem bila na 4,62 m v prvem poskusu blizu uspeha. Sezona je bila zelo dolga, veliko sem potovala. Imela sem super sezono, bila je moja najboljša doslej in upam, da bo prihodnja še boljša," si je zaželela Šutejeva, ki je s tem zaključila tekmovalno leto.

"Vesela sem, da sem končala sezono sorazmerno zdrava. Imela sem težave s tetivo, ampak v premoru jo bo mogoče pozdraviti. Naslednje leto bo zelo pestro, dve svetovni in evropsko prvenstvo so na programu. Prvi cilj bo dvoransko SP marca v Beogradu. Želim nadaljevati s takimi predstavami, kot sem jih imela zadnja dva tedna," je dodala Šutejeva, med drugim srebrna na dvoranskem EP na Poljskem in peta na olimpijskih igrah v Tokiu.