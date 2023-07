Čeh na Madžarskem drugič v sezoni brez zmage

Drugo mesto je zasedel Litovec Andrius Gudžius (67,66 m), bronast na lanskem SP ter nekdanji evropski (2018) in svetovni prvak (2017). Četrti je bil lanski evropski prvak Mykolas Alekna iz Litve (67,66 m).

Čeh je bil po prvi seriji tretji, ko je vrgel zanj le 65,44 m. Pred njim sta bila Stahl (66,30 m) in Gudžius (64,55 m). Stahl je v drugi seriji še popravil svoj dosežek na 68,98 m. Gudžius je s 67,66 m še vedno ostal pred Čehom, ki je drugič vrgel 67,60 m.

Vodilni trojici se je po polovici tekme s svojim tretjim metom, ki je meril 67,21 m, zelo približal Alekna. Slovenski rekorder je v naslednjih dveh serijah nadaljeval s 65,43 in 63,74 m in ostal tretji. Stahl je tretjič in četrtič ostal brez veljavnega meta, prestopil je še Alekna v četrti seriji, tudi Gudžius pa ni izboljšal svojega dosežka.

Nekdanji svetovni prvak Daniel Stahl je zmagal z metom, dolgim 68,98 metra. Foto: AP / Guliverimage

Peta serija je prinesla tretji zaporedni neveljavni met Stahla, drugega Alekne in prvega Gudžiusa, Čeh pa je s 65,89 m ostal tretji. V šesti seriji so tekmo zaključili s 60,94 m Alekna, s 63,20 m Čeh in s 66,38 m Gudžius, Stahl pa je ostal le pri dveh veljavnih metih, a je bilo to dovolj za zmago v izjemni konkurenci.

Čeh je bil prvič brez zmage v sezoni v Turkuju na Finskem 13. junija, ko je zasedel drugo mesto (68,67 m), tudi tedaj je bil najboljši Stahl (70,38 m). A je Čeh od lanske sezone neporažen v diamantni ligi, v Stockholmu je 2. julija z 69,83 m dosegel osmo zaporedno zmago na teh najprestižnejših mitingih. Nova diamantna tekma ga čaka v nedeljo v Londonu.

Prvi poraz sezone Sha'Carri Richardson

Američanka Sha'Carri Richardson pa je doživela prvi poraz v teku na 100 m v sezoni. Z 10,97 sekunde je bila druga, pred njo je v cilj prišla Julien Alfred iz Santa Lucije (10,89).