Nov izjemen met Kristjana Čeha, Tina Šutej blizu državnemu rekordu

Čehov prvi met je končal v mreži, v drugi seriji je disk letel 65,70 m, v tretji pa 68,29 m. Ko je v četrti seriji orodje vrgel 70,54 m, se je na stadionu oglasil glasen aplavz navdušenja.

Njegov peti met je bil nekoliko prenizek za večje daljave (62,58 m), DP je v zadnji seriji zaključil s 64,17 m. Izid sezone na svetu (71,86 m) je zmogel 16. junija v Estoniji, s tem ima izenačen šesti dosežek v zgodovini, med metalci diska pa je izenačen na četrtem mestu večne lestvice.

"S tehnično izvedbo nisem najbolj zadovoljen, a sem zadovoljen, da sem znova presegel 70 m in obdržal visoko stabilnost izidov. Poleg tega sem prvič na domačih tleh presegel to oznako. Sem tudi nekoliko utrujen po številnih tekmah v zadnjem obdobju. Po tekmi na Madžarskem in na diamantni ligi se bom mesec dni v Estoniji posvetil pripravam na svetovno prvenstvo v Budimpešti," je dejal Čeh, osemkratni zaporedni zmagovalec mitingov diamantne lige.

Tina Šutej: Na teh višinah se na velikih tekmah lahko že marsikaj odloča in pokazala sem, da sem se sposobna osredotočiti tudi v takih trenutkih. Foto: Grega Valančič

Šutejeva izpolnila normo za OI

Tina Šutej je nanizala 4,30, 4,43 in 4,63 m v prvih skokih, 4,53 je zmogla drugič, 4,73 m pa v tretjem skoku. Na 4,83 m je letvico trikrat podrla. Če bi bila uspešna, bi postavila nov absolutni slovenski rekord in izenačila izid sezone na svetu.

"Kar dobra trening tekma je za menoj, posebej pa sem vesela, da sem 4,73 m zmogla v tretjem skoku. Na teh višinah se na velikih tekmah lahko že marsikaj odloča in pokazala sem, da sem se sposobna osredotočiti tudi v takih trenutkih. Izpolnila sem normo za OI prihodnje leto in bom sedaj veliko bolj neobremenjeno tekmovala tudi na mitingih prihodnje leto," je bila zadovoljna Šutejeva.

Blizu najboljšemu izidu sezone

Matic Ian Guček (Kladivar) je v teku na 400 m ovire znova tekel krepko pod 50 sekundami (49,55), v tej disciplini je med atletinjami naslov z veliko prednostjo ubranila Agata Zupin (Velenje, 57,13).

"Pred DP sem imel velika pričakovanja in sem zelo uspešno opravil nastop, svojemu najboljšemu izidu sezone sem se zelo približal. Mislim, da bom do EP za mlajše člane v drugi polovici naslednjega tedna na Finskem formo še izboljšal. Imam drugi prijavljen izid in s tem tudi velika pričakovanja," je povedal Guček, lanski svetovni mladinski podprvak v Kolumbiji, kjer je postavil slovenski rekord (48,91).

Z izidom pa ni bila zadovoljna Agata Zupin, ki je tako kot Guček slovenska rekorderka na visokih ovirah. "Želim si, da bi na balkanskem prvenstvu, na moji naslednji tekmi, kjer bo zelo dobra konkurenca, dosegla boljši izid in se nato tudi približala nastopu na svetovnem prvenstvu v Budimpešti," si je zaželela Zupinova.

Urša Matotek je s 6,35 m v skoku v daljino za centimeter ugnala favorizirano Nejo Filipič (na sliki). Foto: Grega Valančič

Urša Matotek za centimeter ugnala favorizirano Nejo Filipič

V teku na 200 m je na svojem drugem tekmovanju na prostem po porodu znova naslov prvakinje osvojila Maja Mihalinec Zidar (24,07). Andrej Skočir (Mass) se je na isti razdalji najbolj približal meji 21 sekund (21,01).

Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass), ki je bila v soboto že prva na 1500 m, je v teku na 800 m z 2:03,05 osvojila novo prvo mesto na DP pred favorizirano Jernejo Smonkar (Velenje, 2:03,44).

Tudi Žan Rudolf (Mass) je bil prvi dan DP najboljši na 1500 m, drugi naslov pa je naslednji dan izgubil na dva stadionska kroga, bil je drugi (1:47,97) za Janom Vukovičem (Kladivar, 1:47,47).

Urša Matotek (Dolenjske Toplice) je s 6,35 m v skoku v daljino za centimeter ugnala favorizirano Nejo Filipič (Mass, 6,34), blizu jima je bila tudi Maja Bedrač (Ptuj, 6,21 m). Jan Luxa (Mass) je bil najboljši v troskoku (15,83 m).