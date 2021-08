Žan Rudolf v Nemčiji izboljšal rekord: Škoda, da se nisem prebil na OI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žan Rudolf je na atletskem mitingu v Pfungstadtu v Nemčiji s časom 1:45,15 izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord (1:46,00), ki ga je dosegel 1. julija 2015 v Velenju, ter izpolnil tudi normo (1:45,20) za nastop na svetovnem prvenstvu naslednje leto v Eugenu v ZDA. Premagal ga je le domačin Marc Reuther (1:45,12) in to z vsega tremi stotinkami prednosti.

Osemindvajsetletni Rudolf je bil dolgo tudi v boju za nastop na olimpijskih igrah v japonski prestolnici, za katere norme (1:45,20) niso izpolnili vsi tam sodelujoči tekmovalci, zato so preostala mesta zapolnili po lestvici, ki je bila narejena po posebnem sistemu točkovanja in ne glede na dosežene čase.

"Škoda, da se nisem prebil na OI"

V Tokiu je finale teka na 800 metrov potekal danes. Zlato olimpijsko medaljo je osvojil Kenijec Emmanuel Korir (1:45,06) pred rojakom Fergusonom Cheruiyotom Rotichem (1:45,23) in Poljakom Patrykom Dobekom (1:45,39).

"Škoda, da se nisem prebil na OI, kjer je brez norme teklo kar nekaj slabših tekmovalcev od mene. Gledal sem finale, presenetil me je le Korir, Rotich in Dobek pa sta pričakovano končala na odru za zmagovalce. Težko rečem, kam bi se uvrstil, če bi tekel tam, vsaka tekma je drugačna. Mislim pa, da sem bil pripravljen za polfinale, za finale se mora vse poklopiti," je pojasnil Rudolf.

"Gotovo bom kmalu tekel tudi pod 1:45"

"Gotovo bom kmalu tekel tudi pod 1:45, saj sem v cilju čutil še dovolj moči." Foto: Peter Kastelic/AZS Dodal je, da je šele pred dvema dnevoma izvedel za miting, ki ga je organiziral Reuther. "Napadal je čas 1:44,09, zato sem vedel, da bo to dobra tekma, na kateri sta bila tudi dva tekača za ritem. Skupaj z Reutherjem sva prišla do cilja, tam me je za malo ugnal. A se mi je odvalil kamen od srca, sedaj se bom lahko brez stresa pripravljal za največjo atletsko tekmo prihodnjega leta. Gotovo bom kmalu tekel tudi pod 1:45, saj sem v cilju čutil še dovolj moči," je še povedal Rudolf.

Njegov novi trener je že nekaj časa Jan Petrač, nedavno tekmovalno upokojeni nekdanji atlet in še vedno slovenski rekorder na 1000 metrov. Naslednjo tekmo Rudolf načrtuje 21. avgusta v švicarskem Bernu.

