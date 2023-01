Vzel si bo čas, da prisluhne svojemu telesu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski skakalec s palico Renaud Lavillenie je zaradi bolečin v stegenski mišici odpovedal dvoransko sezono. Kot je sporočil na družbenih omrežjih, se bo raje posvetil pomembnejšim dogodkom, kot sta svetovno prvenstvo avgusta v Budimpešti in olimpijske igre 2024 v Parizu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodal je, da si bo vzel čas, da prisluhne svojemu telesu in se popolnoma pozdravi, tako da se bo lahko spomladi spet lotil skoka s palico.

Lavillenie se je prvič v svoji karieri odločil, da se bo popolnoma odpovedal dvoranski sezoni. Priznal je, da je bila odločitev težka.

"Že več kot petnajst let imam zimsko in poletno sezono. Kratek premor se mi zdi pametna rešitev, da lahko še naprej sanjam o pomembnih dogodkih, ki bodo na sporedu leta 2023 in 2024," je dejal 36-letni olimpijski prvak iz Londona 2012. Štiri leta kasneje je v Riu de Janeiru osvojil še srebro.