V Slovenski Bistrici padel tretji izid sezone na svetu v suvanju krogle

Mihaljević je s 1231 točkami dosegel tudi daleč najboljši izid mitinga po mednarodnih tablicah, med atletinjami je bila najboljša Agata Zupin (Velenje) s 1106 točkami, ko je bila najhitrejša v teku na 400 m ovire (57,16),

Na 300 m je med atletinjami Anita Horvat (Velenje), ki je tako kot Janežič varovanka trenerja Roka Predaniča, slavila z rekordom stadiona (37,70).

Martina Ratej v metu kopja s 57,10 m, kolikor je zadostovalo za zmago, ni bila zadovoljna. Med atleti je na 400 m ovire slavil Peter Hribaršek (Velenje, 52,01), Joni Tomičič Prezelj (Olimpija) pa z 11,83 na 100 m.

Barbara Špiler (Brežice, 66,31 m) in Nejc Pleško (Olimpija, 71,41 m) sta bila najboljša v metu kladiva; slednja sta za okrog pet metrov zaostala za normo za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Dohi.

Med tremi tekmovalci, ki so v metu diska presegli 60 m, je bil tretji prvi Slovenec Kristjan Čeh (Ptuj), ki je s 60,15 m za slabe tri metre in pol zaostal za Črnogorcem Danijelom Furtulo (63,54), drugi pa je bil Mihaljević v svoji drugi disciplini s kar 62,85 m. Saša Babšek je organizatorju tekmovanja, bistriškemu klubu, priborila zmago v troskoku (13,38 m), za Hrvatico Marijo Tolj (60,87 m), je bila v metu diska druga Veronika Domjan (Ptuj, 55,70 m).

Najmočnejša disciplina mitinga je bila po pričakovanju suvanje krogle, kjer je četverica presegla 20 m, poleg Mihaljevića še tekmovalca iz Bosne in Hercegovine Kemal Mesić (20,41 in Mesud Pezer (20,36 m) ter Srb Asmir Kolašinac (20,06 m),

Boljša od Mihaljevićevega tokratnega dosežka sta bila letos le Američan Ryan Crouser (22,74 m), aktualni olimpijski zmagovalec, in Tomas Walsh (22,06), ki bo na SP v Dohi branil naslov.

Enaintridesetletni Mihaljević je že nekaj časa blizu svetovnemu vrhu, leta 2016 je v Portlandu osvojil bron na svetovnem dvoranskem prvenstvu. V Slovenski Bistrici je začel z 20,88 m, v drugi seriji dosegel daljavo tekme (21,84 m) po dveh prestopih pa izjemno serijo dopolnil z 21,57 in 21,77 m.

Slovenski rekorder v teku na 400 metrov Luka Janežič je tokrat tekel na 300 metrov. Foto: Vid Ponikvar

Najboljši slovenski atlet že dolgo ni tekel v Sloveniji

Tako je bil po dosežku v ozadju Janežič, najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja. "Že kar dolgo nisem tekel v Sloveniji, zato smo se odločili, da spet nastopim doma, četudi sem tekel že v petek. A za Rieti sem dobil res dobro finančno ponudbo. Dve tekmi v dveh dnevih sem opravil, to je bil zelo dober trening za zaključek pripravljalnega obdobja," je povedal Janežič.

V Rieti je šel dan pred tekmo, po njej je šel s Predaničem takoj v domovino z avtom. "A sem bil doma že ob enajstih zvečer in tako je vse skupaj minilo brez težav in kakšnega večjega tveganja za poškodbo ni bilo. A moram reči, da še nisem v dobri formi, kar je povsem razumljivo. Šele pred 14 dnevi sem prišel s priprav, zato nisem v dobri formi. Ta se bo pokazala na naslednjih tekmah," je dodal Janežič. V četrtek bo tekel na diamantni ligi v Stockholmu, 3. junija v Pragi, 11. junija pa še v Franciji.

Na diamantni ligi 30. maja bo poleg Janežiča tekla tudi Horvatova. "A bom v Stockholmu nastopila le v predprogramu, na žalost, a se kljub temu tekme zelo veselim. Lahko bi bilo boljše danes, v prvi tretjini sem šla malo prepočasi, v drugem delu pa je bilo preveč vetra. Glede na prvo tekmo sezone je bilo kljub temu dobro. Moj glavni cilj sezone pa ostaja SP v Dohi," je povedala Horvatova.

Martina Ratej se ne boji

Ratejeva je svoj prvi nastop v sezoni začela s 56,02 m, nato je prestopila za nekaj centimetrov, v tretjem poskusu pa je vrgla slabo in se sama odločila za prestop ter potem merjenja ni bilo. V četrti seriji je prav tako ostala brez izida, končala pa je s 55,05 m in 57,10 m.

Martina Ratej na začetku nove sezone ni najbolj navdušila. Foto: Getty Images

"Prva tekma, nisem še v tekmovalnem ritmu. Težave imam v zaletu, na koncu gre kopje v eno smer, umikam sama sebe, med tekom pa v drugo. Lani se je moja sezona začelo podobno, le da je bil tedaj nastop na diamantni ligi v Šanghaju. Potem sem stopnjevala izide. Letos je bil načrt priprav enak, zato ni bojazni, da ne bi bilo z izidi taki kot lani. Izpustila sem le zimsko sezono, ker je SP zelo pozno. Malo težko je bilo sicer začeti, ker je zelo daleč od moje zadnje tekme. Telesno sem dobro pripravljena," je povedala Ratejeva.

Dobila je ponudbo za diamantno ligo v Rimu, potem pa bo tekmovala še v Ostravi, njene naslednje tekme pa bodo odvisne od izidov na omenjenih dveh tekmah. Želi se čim prej približati daljavam 62,30 m, kar je norma za SP.

"Vesela sem, da sem tekla hitreje kot na svoji prvi tekmi v Kranju, je pa še rezerv, napake moram odpraviti na naslednjih tekmah. Na zadnjih dveh ovirah sem izgubila korak in bila potem počasnejša. Lanska poškodba je pozdravljena, občasno me sicer še malo boli. Tekmovalnega koledarja še nimam določenega, čakam še na povabilo za nastop v Pragi," je povedala Zupinova. Lani je zaradi poškodbe tetive izgubila večji del sezone in je odpovedala tudi nastopu na evropskem prvenstvu v Berlinu.

Naslednji miting MAL bo 5. junija v Ljubljani, 12. junija bo sledil Maribor.

Izidi:

Člani

100 m (veter -1,5 m/s):

1. Aleksa Kijanović (Srb) 10,86

2. Zvonimir Ivašković (Hrv) 10,87

3. Matevž Šuštaršič (Krk) 11,01



200 m (-1,2 m/s):

1. Marko Čeko (Hrv) 21,81

2. Nico Garea (Avt) 21,81

3. Zvonimir Ivašković (Hrv) 21,82

4. Matevž Šuštaršič (Krk) 21,98



300 m:

1. Luka Janežič (Kla) 32,74

2. Jure Grkman (Kam) 33,67

3. Rok Ferlan (Tri) 34,51



800 m:

1. Jan Vukovič (Kla) 1:50,52

2. Stefan Čuković (BIH) 1:51,82

3. Ivan Katić (Hrv) 1:52,06



5000 m:

1. Matej Šturm (ASB) 15:14,10



110 m ovire (-0,2 m/s):

1. Riccardo Del Torre (Ita) 14,96



400 m ovire:

1. Peter Hribaršek (Vel) 52,01

2. Rusmir Malkočević (BIH) 52,86

3. Sebastian Gaugl (Avt) 53,30



Višina:

1. Filip Mrčić (Hrv) 2,09

...

3. Juš Smole (Kro) 1,99



Daljina:

1. Sanjin Šimić (Hrv) 7,78

...

4. Žan Viher (Ptu) 7,45



Troskok:

1. Jan Luxa (Ita) 15,63

2. Blaž Pelko (DTO) 15,24

3. Sedin Heco (BIH) 14,93



Disk:

1. Danijel Furtula (ČGo) 63,54

2. Filip Mihaljević (Hrv) 62,85

3. Kristjan Čeh (Ptu) 60,15



Krogla:

1. Flip Mihaljević (Hrv) 21,84

2. Kemal Mesić (BIH) 20,41

3. Mesud Pezer (BIH) 20,36

...

7. Andrej Kostarakov (Kro) 13,65



Kladivo:

1. Nejc Pleško (Oli) 71,41

2. Matija Gregurić (Hrv) 67,01

3. Khalil Bedoui (Kat) 62,10

Članice

100 m (-0,8 m/s):

1. Joni Tomičič Prezelj (Oli) 11,83

2. Iza Obal (Kro) 12,16

3. Margareta Pisek (Hrv) 12,18



200 m (-1,6 m/s):

1. Katarina Ilič (Srb) 24,92

2. Victoria Forster (Slk) 25,05

3. Alena Hrušoci (Hrv) 25,36

...

7. Manca Remškar (Kro) 25,99



300 m:

1. Anita Horvat (Vel) 37,70

2. Ida Šimunčić (Hrv) 39,02

3. Kristina Dudek (Hrv) 39,18



800 m:

1. Jerneja Smonkar (Vel) 2:06,68

2. Marija Stambolić (Srb) 2:08,58

3. Aleksandra Roljić (BIH) 2:15,15



5000 m:

1. Laura Guzelj Blatnik (Kro) 18:26,86



100 m ovire (-0,3 m/s):

1. Ivana Lončarek (Hrv) 13,42

2. Nika Glojnarič (Bre) 13,99

3. Milica Emini (Srb) 14,02



400 m ovire:

1. Agata Zupin (Vel) 57,16

2. Daniela Ledecka (Slk) 58,12

3. Ida Šimunčić (Hrv) 58,98



Daljina:

1. Petra Farkaš (Mad) 6,23

...

3. Nika Ude (Kro) 5,83



Troskok:

1. Saša Babšek (ASB) 13,38

2. Eva Pepelnak (Kla) 13,01

3. Petra Koren (Kro) 12,95



Krogla:

1. Valentina Vavdi (ASB) 13,92



Kopje:

1. Martina Ratej (Kla) 57,10

2. Lucija Cvitanović (Hrv) 51,62

3. Katja Mihelič (Tri) 51,28



Kladivo:

1. Barbara Špiler (Bre) 66,31

2. Anamari Kožul (Hrv) 65,21

3. Claudia Štravs (Oli) 63,52