V diamantni ligi prestavili prve tri atletske mitinge

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji diamantne lige v atletiki so bili zaradi pandemije novega koronavirusa prisiljeni spremeniti spored začetka sezone na najvišji ravni atletike. Prvi trije mitingi nove sezone, ki bi morali biti na sporedu 17. aprila ter 9. in 16. maja v Katarju oziroma na Kitajskem, so prestavljeni.