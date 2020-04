Umrl je Jure Kastelic, dobitnik najvišjega državnega športnega priznanja

Jure Kastelic, ki je bil pred tem uspešen športnik tudi sam, se je s športnim treniranjem atletov začel ukvarjati že med študijem. Vodil je številne selekcije, od cicibanov do vrhunskih atletov v klubu in reprezentanci.

Njegovi varovanci in varovanke so bili Karin Paškulin, Saša Kranjc, Nataša Seliškar, Kaja Rogelj, Aleš Kolar, Kag Stemberger, Tomaž Božič in še nekateri, najbolj pa smo ga zagotovo pomnili po dolgoletnem sodelovanju s šprinterkama Alenko Bikar in Brigito Bukovec.

Jure Kastelic (1943−2020) Foto: vid ponikvar

Vrhunec njegove uspešne trenerske poti je bilo leto 1996, ko je Bukovčeva na olimpijskih igrah v Atlanti osvojila srebro v šprintu na visokih ovirah. Bukovčeva, še danes slovenska rekorderka v teku na 100 metrov z ovirami (12,59), je pod njegovim vodstvom osvojila še srebro na evropskem prvenstvu 1998, srebro na dvoranskem evropskem prvenstvu 1996 in bron na dvoranskem svetovnem prvenstvu 1995. Kar petkrat, v letih 1993, 1995, 1996, 1997 in 1998 je bila izbrana tudi za najboljšo športnico leta v Sloveniji.

Ta laskavi naziv je enkrat, leta 2001, pripadel tudi Kasteličevi drugi varovanki Bikarjevi, ki je leta 2000 na evropskem dvoranskem prvenstvu osvojila srebro v teku na 200 metrov, leto za tem pa je bila v isti disciplini peta na svetovnem prvenstvu na prostem.

Žalostno novico o Kasteličevi smrti so potrdili tudi v njegovem klubu AK Olimpija, v katerem je vrsto let deloval.