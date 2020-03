Svetovno prvenstvo v polmaratonu prestavili na oktober

"Trenutne razmere bi resno ogrozile izvedbo svetovnega prvenstva v polmaratonu. Številne države že zdaj omejujejo mednarodna potovanja in ljudem priporočajo, da se izogibajo množičnim shodom. Zdravje in splošno počutje športnikov, uradnikov in gledalcev so za nas na prvem mestu, zato smo svetovno prvenstvo iz aprila prestavili na oktober," so med drugim zapisali pri Svetovni atletiki.

Preberite še: