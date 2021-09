Svetovna rekorda v cestnem teku na 5 in 10 km

Kenijka Agnes Tirop in Etiopijka Senbere Teferi sta na tekmi v nemškem Herzogenaurachu postavila svetovna rekorda v cestnih tekih na 5 in 10 km. Tiropova, dvakrat bronasta na svetovnih prvenstvih na 10.000 m, je deset kilometrov pretekla v pol ure in minuti, Teferijeva pa pol krajšo progo v 14 minutah in 29 sekundah.