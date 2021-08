Slovenski up 11. na svetu v metu kopja

Veronika Sadek je bila sedma v polfinalu na 800 m (2:07,41) in bo nastopila v sobotnem finalu. Petja Klojčnik, druga Slovenka v teku na dva stadionska kroga, pa je na 14. mestu (2:09,97) končala posamične nastope.

Eva Murn je bila v kvalifikacijah na 100 m ovire 26. (14,51) in je za četrt sekunde zgrešila polfinalni nastop.

Here's how the medals were distributed in the men's #WorldAthleticsU20 javelin final 👇



🥇 Janne Läspä 🇫🇮

🥈 Artur Felfner 🇺🇦

🥉 Chinecherem Nnamdi🇳🇬 pic.twitter.com/DImI2OZEp5