Uspešna vrnitev Ratejeve

Slovenska rekorderka Martina Ratej (Kladivar) se je uspešno vrnila na atletska tekmovanja po dveletnem premoru zaradi dopinške kazni. Po uvodnem nastopu v Celju pred dobrim tednom dni, kjer je kopje vrgla 54,80 metra, je na mitingu v Radovljici zmogla 58,55 metra in manj kot štiri metre zaostala za normo za evropsko prvenstvo (62,50 metra).

"Na treningih bolje mečem, manjka mi tekmovalnosti. Dve leti iz tekmovalnega ritma je kar dolga doba. Z nastopom sem zadovoljna, mislim pa, da sem sposobna še precej več. Moj trenutni cilj je norma za evropsko prvenstvo v Münchnu. Ujeti moram tekmovalni ritem, tako da bom poskušala veliko tekmovati in dosegati konstantne rezultate. Kje bom tekmovala, se bomo pa sproti odločali glede na to, kako mi bo šlo," je po sobotnem nastopu za Atletsko zvezo Slovenije dejala Ratejeva

Pred vrnitvijo je nazadnje tekmovala na svetovnem prvenstvu v Dohi oktobra 2019. "Kar veselje se je vrniti in stopiti na stezo ter obuditi občutke, ki so me spremljali včasih," je dodala 40-letna Ločanka.

V memorialnem teku na 400 metrov z ovirami v spomin na Marjano Lužar Kobelenski je s časom 1:03,66 slavila Ema Rodman (Gorica). Velenjski metalec kopja Filip Dominković, udeleženec lanskega evropskega in svetovnega mladinskega prvenstva, je vrgel 76,50 metra in krepko izboljšal osebni rekord. Za državnim rekordom za mlajše člane zaostaja le še dobra dva metra.

