Ruska atletika mora do 15. avgusta plača kazen, sicer ji grozi izključitev

Če kazni v višini 4,25 milijona evrov in 1,1 milijon evrov dodatka za procesne stroške ne bo plačana do sredine avgusta, potem grozi vsem Rusom prepoved udeležbe na velikih tekmovanjih, Ruski atletski zvezi (Rusaf) pa izključitev iz Svetovne atletike.

Prvotni rok že potekel

Prvotni rok za plačilo prvega obroka je potekel že 1. julija. Predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe je na video konferenci dejal, da si želijo, da bi bil v resnici narejen napredek v ruskem primeru.

Krovna atletska zveza je Rusaf zaradi številnih dopinških škandalov in v preteklosti s strani države podprtega sistematičnega dopinga suspendirala že leta 2015. Na mednarodnih tekmovanjih lahko Rusi, ki morajo izpolnjevati dodatne pogoje, nastopajo samo kot posamezniki pod nevtralno zastavo.

Marca je bila Rusafu izrečena kazen v skupni višini slabih devetih milijonov evrov zaradi napak v postopku javljanja prebivališča skakalca v višino Danila Lisenka, potrebnega za izvajanje dopinških kontrol, dodatno olje na ogenj pa so prilili "izgubljeni" pomembni dokumenti o tem in drugih primerih v pisarni Rusafa.

Rusaf nato ni imel dovolj sredstev, da bi do 1. julija plačala del denarne kazni, prvega obroka v višini 4,25 milijona evrov, drugega pa bi ji nato črtali.

"V zadnjih petih letih se je zelo malo zgodilo"

"Danes je z nami govoril ruski minister za šport Oleg Maticin in nato poslal tudi pismo. Zagotovil je, da bodo plačali kazen do 15. avgusta 2020. Dal je zagotovila, da se bo premaknilo tudi sodelovanje Rusije z nami," je pojasnil Rune Andersen, vodja posebne skupine Svetovne atletike za Rusijo.

Rusi morajo tako do 15 avgusta plačali kazen, do 31. avgusta pa pripraviti poročilo, kakšne korake bodo naredili v prihodnje, da se v celoti ponovno vrnejo v Svetovno atletiko. Posebna skupina bo potem ta predlog pregledala in morebiti zahtevala spremembe, na to mora ruska stran odgovoriti do 30. septembra.

"Sledili bodo sestanki posebne skupine za Rusijo, posebne ekspertne skupine Svetovne atletike in njenega sveta, po katerih se pričakuje dejanski napredek v tem primeru," je pojasnil Andersen, ki je izrazil razočaranje, "saj se je v zadnjih petih letih zelo malo zgodilo, da bi se spremenila kultura dopinga v ruski atletiki".

Rusiji grozi popolna izključitev

Vse omenjeno mora izpolniti Rusaf, da se izogne izključitvi, postopek pa jo lahko doleti že po 15. avgustu, če kazen ne bo plačana. "Če bodo to izpolnili, bodo Rusi lahko nadaljevali tekmovanja pod nevtralno zastavo. V tem letu je oktobra od velikih tekmovanj sicer načrtovano le še SP v polmaratonu. Če se to ne bo zgodilo, bomo sprožili postopek izključitve s takojšnjim učinkom," je še zagotovil Andersen.

Coe je pojasnil, da bodo, če Rusi ne bodo sodelovali, takoj sklicali najprej sejo sveta, ta pa bo v najkrajšem možnem času tudi izredno generalno skupščino Svetovne atletike.

"Ta bi bila lahko tudi virtualna, da se v času pandemije novega koronavirusa in s tem povezanimi omejitvami potovanj izognemo odlašanju v tej zadevi, saj bo na dnevnem redu izključitev Rusafa. Upam, da do tega ne bo prišlo, saj je potem vrnitev v Svetovno atletiko zelo težka in dolgotrajna," je napovedal Coe.

Ruski minister: Vidi se želja za sodelovanje z rusko stranjo

Tudi Andersen je izrazil željo, da bi se prvi koraki Rusafa, kot je bilo napovedano, zgodili že v avgustu. "V tem primeru bo posebna skupina za Rusijo in Svetovna atletika delala skupaj z Rusi, naprej pri prepotrebnih reformah v ruski atletiki," sta zagotovila Coe in Andersen.

Tako odločitev Svetovne atletike je že pozdravil tudi ruski športni minister Oleg Maticin, ki je za rusko agencijo Tass dejal: "Svetovna atletika je sprejela konstruktivno odločitev, vidi se želja za sodelovanje z rusko stranjo. Pred nami pa je še veliko dela, da si Rusija povrne polnopravno članstvo."

