Rok Ferlan do osebnega rekorda in polfinala

"Želel sem si točno takega teka za osebni rekord. Začel sem zelo hitro prvih 200 m, bil sem sproščen in sem na koncu zasedel tretje mesto v močni skupini. Tudi izid je super. Sem pa vedel, da bo nekaj tekmecev hitrih in me bodo priganjal. Imel sem dobro stezo, ki je tudi zelo hitra. Imel sem sicer nekaj dvomov včeraj, če bom prišel v polfinale. Obenem sem vedel, da lahko s ponovitvijo letošnjih tekov pridem v nadaljevanje. Spodbudo sem dobil tudi že prvi dan EP, saj so se vsi v reprezentanci, ki so nastopili, uvrstili v polfinale ali finale, Kristjan Čeh pa je osvojil zlato," je po nastopu povedal Ferlan.

Član kranjskega Triglava je tekel v tretji, zadnji skupini na stadionski krog, v nadaljevanje pa se je uvrstilo najboljših 14 iz vseh skupin. Svoj prejšnji osebni rekord in najboljši izid sezone, 45,69 sekunde, je tekel v Izmirju, kjer je 25. maja kot edini v slovenski odpravi osvojil naslov balkanskega prvaka. Slovenski rekord, 44,84 je Luka Janežič postavil 21. julija 2017 v Monaku.

"Moj prvi cilj bo sedaj, da na večni slovenski lestvici na drugem mestu prehitim Matijo Šestaka (45,43), sem pa vse bližje tudi Janežiču. Mislim, da bi se bolj veselil novega osebnega rekorda po teku v polfinalu kot pa uvrstitve v finale, saj, če ne osvojiš medalje, je nekako vseeno, kje v finalu končaš," je ocenil Ferlan.

Nika Glojnarič Foto: Peter Kastelic/AZS

Še trije večerni slovenski nastopi

Tri slovenske predstavnike čakajo danes večerni polfinalni nastopi. Ob 20.12 bo na 100 m ovire tekla Nika Glojnarič, ob 20.38 na 110 m ovire Filip Jakob Demšar, ob 21.10 pa na 100 m Anej Čurin Prapotnik. Nedolgo zatem bodo v vseh teh treh disciplinah sledili še finalni nastopi.

