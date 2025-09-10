Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Kazen za olimpijsko podprvakinjo: zaradi izogibanja testom 30 mesecev brez turnirjev

Raven Saunders | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ameriška protidopinška agencija (Usada) je za 30 mesecev suspendirala Raven Saunders, olimpijsko podprvakinjo v suvanju krogle iz Tokia. Devetindvajsetletnica se je v 12 mesecih trikrat izognila dopinškim testom, ker ni sporočila bivališča. Iz istega razloga je bila leta 2023 suspendirana za leto in pol.

Saunders v obdobju 12 mesecev trikrat ni posredovala podatkov o tem, kje se nahaja, so v torek sporočili iz Ameriške protidopinške agencije. Prejšnji suspenz Saunders je potekel februarja 2024. Nov suspenz pa velja od 26. decembra 2024.

Američanka je bila na olimpijskih igrah v Riu leta 2016 peta, nato pa je na Japonskem osvojila srebrno medaljo in se lani na olimpijskih igrah v Parizu uvrstila na 11. mesto.

Nazadnje je tekmovala avgusta 2024 na diamantni ligi v Lozani.

Saunders je bila na seznamu skupine športnikov za testiranje, ko se je trikrat izognila postopku in uradnikom za testiranje ni omogočila dostopa do lokacije, ki bi jo morala sporočiti, da bi lahko uradniki Usade opravili naključni test na doping. Do opustitve dolžnega ravnanja je prišlo 19. aprila 2024, 17. maja 2024 in 26. decembra 2024.

