Puhar 12. na polmaratonu v Italiji, pred njim le Kenijci

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Nastopil sem iz polnega treninga in sem želel teči nekje pod 67 minutami. Razmere pa so bile, tako kot na moji prejšnji tekmi v Padovi, ekstremne, poleg vročine pa je bilo še soparno. Pred mano je bilo 11 Kenijcev, skupaj jih je bilo 17. Drugače sem zadovoljen, zaradi razmer sem ostal brez malo boljšega časa, tudi večina najboljših pa je bila dve do tri minute pod osebnimi rekordi. Svoj osebni rekord bom napadel na dveh tekmah na Češkem v drugi polovici maja in v začetku junija," je dejal 25-letni Puhar, udeleženec lanskega svetovnega prvenstva v Londonu v maratonu.