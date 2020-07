Odpovedan tudi maraton v Chicagu

Zaradi pandemije novega koronavirusa letos ne bo tradicionalnega maratona v Chicagu. Organizatorji te klasične tekaške prireditve so v ponedeljek potrdili, da je bilo letošnje tekmovanje odpovedano zaradi tveganj, povezanih s covidom-19. Maraton so načrtovali 11. oktobra.

Odločitev organizatorjev in mesta Chicago je bila v veliki meri pričakovana, enako usodo so letos doživeli tudi drugi veliki maratoni po vsem svetu.

Pred tem so morali odpovedati tri velike maratone v New Yorku, Bostonu in Berlinu. Na programu sta za zdaj še tista v Londonu (4. oktobra) in v Parizu, ki so ga prestavili na 15. november.

Organizatorji ljubljanskega maratona, ki ga načrtujejo 25. oktobra, upajo, da jim razmere zaradi novega koronavirusa ne bodo preprečile organizacije enega najbolj odmevnih tekaških dogodkov v Sloveniji.

