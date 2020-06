Odpovedana tako newyorški kot berlinski maraton

Tistim, ki so bili registrirani za newyorški maraton, bodo 15. julija sporočili možnosti za povrnitev stroškov ali možnosti za nastopanje v letu 2021. Drugič v zgodovini maratona se bo zgodilo, da prireditve v koledarskem letu ne bo. Nazadnje leta 2012, ko je prireditev odpadla zaradi orkana Sandy, ki je pustošil po vzhodni obali ZDA.

Lani je maraton v New Yorku končalo 53.508 tekačev in tekačic, kar je največ med vsemi doslej zbranimi podatki z maratonov.

Niso našli nadomestnega termina

Glavni razlog, da so morali organizatorji odpovedati maraton v Berlinu je to, da niso mogli najti nadomestnega termina za 27. september. Foto: Getty Images Glavni razlog, da so morali organizatorji odpovedati maraton v Berlinu pa je ta, da niso mogli najti nadomestnega termina za 27. september, ko naj bi bil prvotno na sporedu, a so ga zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili. "Zaradi vremenskih razmer in krajših dni je maraton težko izvesti ob koncu leta. Tudi na vprašanje, ali bo takrat možno potovati, ne moremo odgovoriti. Zdravje vseh mora biti prioriteta, zato ob odlokih za preprečevanje širjenja virusa prireditve ne moremo izpeljati," je sporočil direktor maratona, ki je lani privabil 65.000 tekačev.

Kenijec Eliud Kipchoge je leta 2018 s časom 2:01:39 v Berlinu postavil zdajšnji rekord, kar je bil že osmi rekordni čas maratona v zadnjih 20 letih. Kipchoge je bil oktobra lani sicer na Dunaju še hitrejši, spustil se je na čas pod dvema urama, a rekorda niso priznali, ker maraton ni bil ustrezno registriran.

