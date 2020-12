Odličen tek Slovenke na enem od redkih maratonov v letu pandemije

Izkušena slovenska tekačica Neja Kršinar se je izkazala na priznanem maratonu v Valencii. Foto: Vid Ponikvar

Neja Kršinar je v Valencii v ženski konkurenci pristala na 34. mestu in za skoraj sedem minut izboljšala svoj osebni rekord, ki ga je prav v Valencii postavila lani (2;43:15).

S časom 2;36:27 se je tekačica KGT Papež na večni lestvici povzpela na tretje mesto najboljših maratonskih rezultatov v zgodovini v ženski konkurenci.

Pred njo sta zdaj le še slovenska rekorderka Helena Javornik, ki je leta 2004 v Amsterdamu tekla 2;27:33, in Žana Jereb, ki je v Rotterdamu leta 2014 tekla 2;35:57.

Vse je bilo odlično, samo veter ne

V družbi trenerja Dejana Lenarta po nastopu v Valencii. Foto: Atletska Zveza Slovenije "Odlično je bilo, ni bilo nobene krize. Vesela sem, da je tekma sploh bila in sem prišla zraven. Super je bilo tudi to, da smo imeli narekovalca tempa, ki sem se ga držala do 32. kilometra, ko je odstopil, nato pa smo šla dekleta sama do cilja. Organizacija je bila vrhunska. Navijači so bili prepovedani, a se jih je na nekaj mestih nekaj zbralo. Navijali so tudi prostovoljci ob progi. Edina moteča zadeva je bil kar močan veter in nizke temperature," je po nastopu v danes sončni, a hladni Valencii povedala 29-letna Kršinarjeva, ki je po dveh polmaratonskih nastopih letos prvič tekla tudi v maratonu.

Kršninarjeva pa bo kmalu spet potovala. Odpravlja se namreč na priprave v Kenijo, kjer bo pred novo sezono trenirala skoraj dva meseca.