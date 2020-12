Kandie v Valencii postavil svetovni rekord v pol maratonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kenijski atlet Kibiwott Kandie je v Valencii postavil nov svetovni rekord v polmaratonu. Štiriindvajsetletni atlet je premagal magično mejo 58 minut, 21-kilometrsko razdaljo je pretekel v 57 minutah in 32 sekundah, kar je 29 sekund hitreje od prejšnjega rekordnega dosežka rojaka Geoffreya Kamwororja, poroča AFP.

Kibiwott Kandi - World Record Half Marathon #ValenciaMarathon pic.twitter.com/TSacPYMl2P — go seki 🇳🇿 (@goseki) December 6, 2020

Maratonska trasa v Valencii je še enkrat potrdila status ene najhitrejših. Pod prejšnjo rekordno znamko so se spustili kar štirje tekači. Drugo mesto je zasedel svetovni prvak iz Ugande Jacob Kiplimo, ki je zaostal pet sekund, po mejo 56 sekund pa sta tekla še Kenijca Rhonex Kipruto in Alexander Mutiso.

Strokovnjaki menijo, da so odlični rezultati poleg ravne proge in idealnega vremena tudi posledica novih športnih copat, ki jih uporabljajo tekači. Te so utrjene s karbonskimi ploščicami.