Nova dopinška afera in slabi obeti. "Čakajo nas šokantna razkritja."

Natalija Krol je bila pozitivna zaradi jemanja nedovoljenih diuretikov, zaradi česar ji grozi kazen do štirih let prepovedi nastopanja. Petindvajsetletnica je bila evropska prvakinja najprej leta 2016 v Amsterdamu, kjer je zmagala s časom 1:59,70, naslov pa potem še ubranila na evropskem prvenstvu 2018 v Berlinu, kjer je bil za zlato dovolj rezultat 2:00,38.

Krolova se lahko pohvali tudi s polfinalom teka na 800 metrov na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru 2016, v polfinalu pa je obstala tudi na lanskoletnem svetovnem prvenstvu v Dohi.

Njen osebni rekord v teku na 800 metrov je 1:58,60, ki ga je dosegla leta 2016.

Ukrajinki grozi štiriletni suspenz. Foto: Reuters

Obetajo se razkritja, ki bodo šokirala javnost

Krolova je tako poskrbela za še eno v nizu razkritij dopinških grešnic in grešnikov, če gre verjet prvemu možu AIU, pa si jih lahko v prihodnosti obetamo še precej. "Vsaj tretjina primerov, ki jih obravnavamo, vključuje dobitnike medalj s svetovnih prvenstev, olimpijskih iger in največjih maratonov. Glede na preteklost in izkušnje, ki jih imamo, sem precej prepričan, da bo do olimpijskih iger v Tokiu razkritih še nekaj imen, ki bodo šokirala svetovno javnost," je nič kaj lepo prihodnost atletike glede dopinških prekrškarjev Brett Clothier napovedal v pogovoru za britanski Telegraph, ki je bil, zanimivo, objavljen, še preden je na dan prišel primer Krolove.

Če se po jutru dan pozna, potem bo torej takšnih oziroma še precej bolj odmevnih primerov v prihodnjih mesecih še veliko več.