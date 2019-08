Nič več dva, največji vrhunec bo le v Zürichu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finale diamantne lige leta 2020 in 2011

Zürich bo leta 2020 in 2021 edini gostil finale diamantne lige.

Zürich bo leta 2020 in 2021 edini gostil finale diamantne lige.

Letošnja diamantna liga, serija najprestižnejših svetovnih atletskih mitingov, se bo končala v Bruslju 6. septembra, pred tem pa bo prvo finalno tekmovanje 29. avgusta na Letzigrundu v Zürichu. Le slednje prizorišče pa bo v naslednjih dveh letih, 2020 in 2021, gostilo finale diamantne lige, so sporočili iz Mednarodne atletske zveze (Iaaf).

Doslej sta bila finalna dneva dva, tako bo tudi še letos. Na odločitev o zgolj enem prizorišču finala lige je vplivalo tudi dejstvo, da bodo stadion Kralja Baudouina v Bruslju v naslednjih dveh letih prenavljali. Zaključni tekmi 2020 in 2021 bosta tako le na Letzigrundu, kjer atletski mitingi Weltklasse potekajo od leta 1928 in na katerih je padlo 25 svetovnih rekordov.

Iz Iaaf so med drugim sporočili tudi, da bo prihodnji dve leti na programu 13 mitingov vključno s finalnim, na programu bo skupaj po 12 moških in ženskih disciplin. Na prvih 12 tekmah bo v programu po šest disciplin, ki se bodo neposredno prenašale prek televizije v uri in pol, finalni miting pa se bo z vsemi 24 disciplinami lige odvil v 150 minutah.

Začetek pogovora o spremembah

Bo diamantna liga deležna korenitih sprememb? Foto: Reuters Preostale discipline bodo lahko organizatorji pripravili po svojem izboru poljubno izven prenosa in tudi izven stadiona. Prav slednje bo skušala Iaaf z organizatorji pripravljati še v večjem obsegu kot doslej, da bi v mestnih središčih atletiko bolj približala gledalcem.

Diamantna liga je bila ustanovljena leta 2010 in je zamenjala zlato ligo, ki je imela skoraj trikrat manj prizorišč kot novo tekmovanje. Po mnenju mnogih ljubiteljev atletike diamantna liga vsako leto izgublja na pomenu.

Iaaf se je zato že lani skupaj s 14 organizatorji diamantih mitingov odločila za začetek pogovorov o spremembah, ki bi vodile v boljši status te serije tekmovanj. Posebna delovna skupina je pripravila predlog po posvetovanju z atleti, ljubitelji atletike, mediji in partnerji, ki jih je nato Iaaf tudi potrdila.