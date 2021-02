Mišmaševi tretji slovenski dosežek v zgodovini na 800 m

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maruša Mišaš Zrimšek je po dosežku ostala le za Jolando Čeplak in Brigito Langerholc. Foto: Peter Kastelic/ Sportida

Maruša Mišaš Zrimšek (Mass) je drugi dan dvoranskega državnega prvenstva v atletiki, ki poteka v Novem mestu, na 800 m tekla 2:01,65 in je sedaj tretja vseh časov pri nas na tej razdalji. Obenem je s tem dosežkom osma to sezono na svetu in četrta v Evropi.