Mihalinčeva prekratka v igri stotink

V finalnem teku na 200 m, v katerem se je izkazala Mihalinčeva, je veter pihal v prsi (- 0,1 m/s). Z 11,66 je Mihalinčeva zmagala tudi na 100 m pred Horvatovo (11,98), sicer slovensko rekorderko na 400 m.

"Super je bilo, posebej sem zadovoljna s tekom na 200 m. Nastopila sem bolj za trening, tekma ni bila vnaprej načrtovana. V Kranju so kdaj tudi tudi zelo dobri pogoji za nastop, zato sem šla na tekmo. Na 100 m pa je bil veter kar močan v prsi in sem dosegla dober izid glede na začetek sezone in vremenske pogoje. Na 200 m sem tehnično tekla dobro, dalo bi se sicer še kaj izboljšati. A šele sedaj prehajam v tekmovalni ritem in se kaže tudi delo, ki sem ga vložila v pripravah. Malo sem bila razočarana, ko sem prišla v cilj, ker nisem dosegla tudi norme za SP. A vem, da mi bo to kmalu uspelo, smo šele na začetku dolge sezone," je povedala Maja Mihalinec.

V teku na 400 m je Lovro Mesec Košir (Mass) slavil s 46,79 sekunde in za skoraj sekundo ugnal Jureta Grkmana (Kamnik), ki je tekel 47,78. Gregor Grahovac (Mass) je prepričljivo zmagal na 200 m (21,55). Lia Apostolovski (Mass) je bila z 1,83 m najboljša v skoku v višino, Maja Čirić (Mass) pa na 400 m (52,72). Slednja je bila tretja še na 200 m (23,70).

