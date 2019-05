Janežič peti na diamantni ligi v Stockholmu, Hrovatova druga

Janežič je tekel na osmi progi in pogumno začel ter si nato ob tem še v samem zaključku v močni konkurenci zagotovil peto mesto. Zmagal je Američan Michael Norman (44,53), svetovni dvoranski rekorder na 400 m. Sledila sta njegova rojaka Benjamin Rai (45,13), trikratni ameriški študentski prvak, in Michael Cherry (45,30), srebrn na lanskem dvoranskem svetovnem prvenstvu v Birminghamu. Pred Janežičem pa je bil le še četrti Američan Vernon Norwood (46,39), med drugim član zmagovite ameriške štafete na svetovnem prvenstvu leta 2015 v Pekingu.

Janežič je ob koncu za štiri stotinke ugnal Američana Nathana Strotherja (46,64), zmagovalca letošnje dvoranske svetovne serije Iaaf. Za Vodičanom sta bila še Bralon Taplin iz Grenade (46,87), finalist olimpijskih iger v Riu, in Baboloki Thebe, dvakratni afriški prvak iz Bocvane (48,85). Slednji je bil četrti na prejšnjem svetovnem prvenstvu leta 2017 v Londonu.

"Tekma je bila praktično na ravni finala svetovnega prvenstva, ne vem, če sem kdaj tekel v močnejši konkurenci, tudi na največjih tekmovanjih ne. Zato sem zelo vesel petega mesta. Glede na startno listo sem bil najšibkejši člen med vsemi, pa na koncu ni bilo tako. Čas sicer ni nič posebnega, a so tudi vsi ostali tekli sekundo počasneje od osebnih rekordov. Ob mrazu, vetru in dežju kaj je bilo več težko doseči," je ocenil Janežič.

"Že pred tem sem vedel, da bom dobil najslabši, osmo ali prvo progo. Dobil sem boljšo od teh dveh in sem bil že zato boljše volje. Zelo dobro sem začel tekmo, prvih 200 m. Prvih 220 m me ni nihče prehitel in že tedaj sem vedel, da sem dobro na poti. Zadnjih 100 m pa je bilo zelo težko, res mi je zmanjkovalo moči, a sem osvojil peto mesto v zaključku. Kot sem dejal, sem tega res zelo vesel. Je dober pokazatelj, da smo dobro delali v pripravah in da tečem dobro tudi v najmočnejši svetovni konkurenci," je dodal Janežič, ki ga v ponedeljek čaka naslednja tekma v Pragi.

Anita Horvat je končala na drugem mestu. Foto: Reuters

Ni se predala, čeprav so ji pošle moči

Med atletinjami je v teku na stadionski krog zmagala je Nigerijka Aminatou Seyni (52,54), slovenska rekorderka je prišla v cilj takoj za njo.

"Moram reči, da sem glede na vreme zelo dobro tekla, začela sem zelo hitro, kar je sicer zame zelo težko. Prehitela sem tekmovalko na osmi progi in se nato držala zmagovalke Seynijeve. Na koncu so mi malo pošle moči, a se nisem predala in sem zadržala drugo mesto. Z uvrstitvijo in samim nastopom sem zato zelo zadovoljna, le s časom ne. A je bilo vreme res slabo, dež in mraz, bilo je deset stopinj Celzija. V takih pogojih sem vseeno izvlekla drugo mesto in to v močni konkurenci. Čeprav je bil naš tek na 400 m del pred programa mitinga, pa je vzdušje na diamantnim ligi izjemno, to je nenazadnje najvišja raven mitingov. Vse bi bilo popolno, če bi bilo le še vreme boljše," je povedala Horvatova.

