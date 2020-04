Londonski maraton letos le za elitne tekače?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnji prestižni londonski maraton bi lahko 4. oktobra zaradi novega koronavirusa in razširjenosti covida-19 v Veliki Britaniji potekal zgolj z elitno zasedbo tekačev, je sporočil vodja organizacijskega komiteja Hugh Brasher.

Francoska tiskovna agencija nadalje navaja Brasherjeve besede, da je to le eden od desetih scenarijev, s katerimi razpolagajo organizatorji dogodka. Maraton bi moral biti na sporedu v nedeljo, 26. aprila, a je novi koronavirus prvič v zgodovini po njegovi prvi izvedbi leta 1981 poskrbel za nov termin.

Britanske oblasti za zdaj še niso postregle z novostmi glede rahljanja ukrepov v boju s covidom-19, v organizacijskem odboru pa so prepričani, da izvedba z več kot 40.000 tekači oktobra ne bo mogoča.

Na letošnjem dogodku bi morala teči tudi velikana maratonskih preizkušenj Kenijec Eliud Kipchoge in Etiopijec Kenenisa Bekele, za katera še vedno upajo, da se bodo odzvali vabilu. "Upamo, da bomo lahko vse te zvezde pozdravili oktobra, ampak na tej točki ne vemo, v kakšni podobi bo maraton potekal," je dejal Brasher za BBC.

Dodal je, da je treba v prvi vrsti poskrbeti za zdravje vpletenih, a vseeno zagotoviti sredstva za vse deležnike enega največjih atletskih dogodkov na svetu.

Pred kratkim so prestavili tudi berlinski maraton, ki bi se moral odviti 26. in 27. septembra. Nemčija je namreč prepovedala zbiranje več kot 5000 ljudi do 24. oktobra.

