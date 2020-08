Letošnji maraton v Parizu dokončno odpovedan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnji maraton v Parizu, ki so ga morali zaradi pandemije novega koronavirusa nekajkrat že prestaviti, je dokončno odpovedan, so sporočili francoski organizatorji. Tekmovanje, ki bi morali biti prvotno že aprila, bodo pripravili naslednje leto.

"Tisti, ki so se prijavili za letošnji maraton, se bodo, če bodo to želeli, lahko registrirali tudi za prihodnje leto," so še dodali organizatorji.

Pariz je tako ostal še brez drugega velikega atletskega dogodka leta, že pred časom so morali namreč odpovedati evropsko prvenstvo na prostem.