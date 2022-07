Olimpijski prvak bo vendarle nastopil na SP

"Dvakratni olimpijski prvak bo na svetovnem prvenstvu v petek zvečer nastopil v teku na 100 metrov," je zapisala italijanska atletska zveza.

"Odločitev smo sprejeli po pogovoru z atletom, njegovim trenerjem Paolom Camossijem in s tehničnim vodstvom italijanske ekipe nedaleč od Portlanda, kjer je Jacobs treniral pred prvenstvom," so še dodali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Jacobs je lani na OI v Tokiu 2020 postal olimpijski prvak v teku na 100 metrov in štafeti 4 x 100 metrov, letos pa zaradi poškodb in črevesnih težav ni mogel preteči niti enega teka na 100 metrov na najvišji mednarodni ravni. Nastopil je samo dvakrat, in sicer 18. maja in 25. junija v šibki konkurenci.

"Fizičnih težav ni več, prav tako ne čuti več bolečin," je v pogovoru za časnik Corriere della Sera danes zagotovil Jacobsov trener Paolo Camossi: "Ni scenarija, po katerem Marcella v petek ne bi bilo na startu teka na 100 metrov."