Kladivar ekipni prvak v krosu

Celjski Kladivar je zmagal v obeh ekipnih konkurencah na državnem prvenstvu v krosu v Murski Soboti. Atletinje iz knežjega mesta so bile s 55 točkami pred Štajersko Maribor (34) in Konjiško atletsko šolo (21). Čeljani so zbrali 61 točk, drugi so bili člani Štajerske (28) in tretji Pomurja iz Murske Sobote (25).