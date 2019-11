Kaj se dogaja v Keniji? Pri dopingu ujeli komaj 17-letno tekačico.

Angelo Ndungwo Munguti je kazen doletela zaradi pozitivnega vzorca, ki ga je na nenapovedani kontroli zunaj tekmovališč oddala 7. oktobra lani na tekmi mladinskih olimpijskih iger v Buenos Airesu.

Suspenz atletinje, ki bo decembra letos dopolnila komaj 18 let, je začel teči že z oktobrom lani, kar pomeni, da se bo lahko na tekmovališča vrnila oktobra 2022. Tekačica na 800 metrov z osebnim rekordom 2;06,21 je prva kenijska mladoletna atletinja, ki so jo ujeli pri dopingu, a še zdaleč ne prva na sploh.

Tole je Angela Ndungwo Munguti:

La atleta keniana de 17 años Angela Ndungwa Munguti ha sido suspendida por cuatro años tras dar positivo por norandrosterona en un control de dopaje, anunció este miércoles la Unidad de Integridad del Atletismo. pic.twitter.com/Ptcgbx1T0M — Alberto E. Franco M. (@ptoptadeportes) November 27, 2019

Letos so jih ujeli že 43, med njimi tudi olimpijska prvaka

V zadnjem obdobju so namreč v državi, ki slovi po odličnih tekačih in tekačicah, pri dopinških prekrških ujeli številne atlete in atletinje. Samo letos kar 43, med njimi tudi olimpijsko prvakinjo v maratonu iz let 2016 Jemimo Sumgong in trikratnega svetovnega prvaka v teku na 1.500 metrov Asbela Kipropa.