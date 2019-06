Janežič tretji v močni konkurenci, Zupinova peta v Pragi

Prejšnji rekord mitinga v Pragi je imel v lasti prav Janežič, ki je 45,23 sekunde tekel 5. junija 2017. Rekord je tokrat izboljšal dvakratni afriški prvak Thebe, ki je bil četrti na prejšnjem svetovnem prvenstvu leta 2017 v Londonu. Pred slovenskim rekorderjem je bil le še Američan Vernon Norwood (45,23), med drugim član zmagovite ameriške štafete na svetovnem prvenstvu leta 2015 v Pekingu.

Četrti je bil Dwayne Cowan (45,91), član srebrne in bronaste štafete Velike Britanije na prejšnjih SP (2017) in EP (2018), peti pa Liemarvin Bonevacia iz Nizozemske (46,23), bronast na EP 2016 v Amsterdamu in na dvoranskem EP 2017 v Beogradu. Šele sedmi je bil domači zvezdnik Pavel Maslak (46,61), ki je po trikrat zapored postal dvoranski svetovni in evropski prvak, tudi na prejšnjih dveh prvenstvih.

"Vesel sem izida sezone in da sem dobil končno tiste prave občutke nazaj. Na koncu sem se počutil močnega in bi lahko tekel celo malo hitreje. A sem se spustil pod 46 sekund. Bil sem rekorder mitinga, a me je prehitel zelo močan tekmec in se ob tem ni kaj 'sekirati'. Dobra tekma, izvrstni tekmeci, dobri pogoji, uspelo mi je izpolniti osebni cilj. Sedaj me čaka še napad na normo za SP, na 45,30 sekunde, upam, da mi bo uspelo že v Franciji 11. junija. V Sloveniji bom nato tekel na atletskem pokalu v Celju in nato na evropskih igrah v Minsku. Še vedno imam rezerve v drugem zavoju, prvih 200 m mi gre dobro, potem pa slabše. Finiš pa je bil danes znova meni podoben in sem vesel takega zaključka," je povedal Janežič.

Agata Zupin, druga slovenska predstavnica v češki prestolnici, je bila na 400 m ovire peta (56.75). Foto: Sportida

Na 400 m ovire je slavila domačinka Zuzana Hejnova (55,02), bronasta na olimpijskih igrah v Londonu 2012 in svetovna prvakinja v Moskvi leta 2013 in 2015 v Pekingu. Druga je bila Kanadčanka Sage Watson (55,76), šesta na predlanskem SP, tretja pa Britanka Meghan Beesley (55,89), lani bronasta tako na dvoranskem SP kot na EP na prostem.

Pred slovensko predstavnico na mitingu je bila le še Poljakinja Joanna Linkiewicz (56,13), druga na EP 2016 v Amsterdamu. "Zadovoljna sem z nastopom, saj napredujem iz tekme v tekmo. Že občutek na ovirah je boljši," je kratko nastop pospremila Zupinova.

