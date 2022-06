Izstopal Filip Jakob Demšar: Nisem še tam, kjer bi rad bil. Želim si državni rekord.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Izid je v redu, a nisem še povsem tam, kjer bi rad bil. Želim si državni rekord. Danes sem dobro tekel na prvi polovici, v drugem delu pa sem tekel praktično sam in pogrešal ob sebi tekmeca. V solo teku ni lahko in ob sebi bi rabil še koga. Pozna se tudi, da sem se šele pred tednom dni vrnil v Slovenijo, zaradi dolge poti in časovne razlike pa tudi treningi nisem treniral 100-odstotno," je po tekmi dejal študent fizike na univerzi v Južni Karolini.

Kot še pravi Demšar, se bo zdaj začel načrtno dvigovati formo, slovenski rekord pa bo napadal na balkanskem prvenstvu in sredozemskih igrah. "Tam bom imel zanesljivo dobro konkurenco, potrebujem pa tudi dobro dnevno formo."

Tudi Ratejeva še ni povsem zadovoljna

V Ljubljani se je predstavila tudi olimpijka Martina Ratej in z 58,42 prepričljivo ugnala konkurenco, sama pa z dosežki še ni povsem zadovoljna. "Manjka mi še nekaj hitrosti pri izmetu in nekaj sproščenosti v nastopu. Moj prva želja je norma za nastop na evropskem prvenstvu, ta je 62 m in prav zdaj bomo začeli na treningih tempirati formo. Mislim, da mi manjka še 14 dni ali pa tri tedne treninga," je povedala 40-letna dolgoletna slovenska reprezentantka. Normo namerava loviti na mitingu v Velenju.

Martina Ratej: Moj prva želja je norma za nastop na evropskem prvenstvu, ta je 62 m in prav zdaj bomo začeli na treningih tempirati formo. Foto: Reuters

Vrsta presenečenj

Miting je postregel tudi z vrsto presenečenj. V teku na 400 m z ovirami je za prvo favoritinjo veljala Aneja Simončič, ki se je borila s Hrvatico Majo Gajić, a je obe in tudi napovedovalca, na nekoliko bolj zunanji progi presenetila druga atletinja Massa Vika Rutar z osebnim rekordom 57,92.

"Vedela sem, da lahko tečem dobro, saj sem to kazala na treningih. Izid pa bi bil lahko še malce boljši, saj tek ni bil čist. Na osmi in deseti oviri sem zacepetala in vsakič izgubila nekaj stotink," je dejala 25-letnica.

Slovenski atleti so v konkurenci 200 nastopajočih iz osmih držav poskrbeli za še nekaj dobrih dosežkov.

Memorialno tekmo na 100 m v spomin na prezgodaj umrla Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana je dobil Jernej Gumilar iz ljubljanskega Massa, ki je z 10,62 za stotinko sekunde ugnal Ptujčana Aneja Praprotnika Čurina.

Velenjčan Filip Dominkovič je kopje zalučal 72,72 m, Jan Luxa je v troskoku pristal pri 15,25 m.

Veronika Sadek je z 2:40,41 dosegla nov slovenski mladinski rekord v teku na 1000 m.

