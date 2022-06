Guček tekel osebni rekord, za EP potrebuje slovenskega

Ian Matic Guček (Kladivar) je na ekipnem državnem prvenstvu v atletiki v Celju na 400 m ovire s 50,18 sekunde za dobro sekundo zaostal za 42 let starim slovenskim rekordom Roka Kopitarja (49,11). Po drugem dnevu tekmovanja so ekipni naslov osvojili atleti in atletinje ljubljanskega Massa.

Osemnajstletni Ian Matic Guček je postavil osebni rekord in je peti najhitrejši Slovenec vseh časov na nizkih ovirah. Rekord je Rok Kopitar tekel 3. junija 1980 v Mariboru, temu se je Guček v knežjem mestu približal in za dobrih šest desetink zaostal za normo (49,50) za evropsko prvenstvo, ki bo v Münchnu med 15. in 21. avgustom. Norma za svetovno prvenstvo, ki bo v Eugenu v ZDA med 15. in 24. julijem, pa je kar 48,90, za to bi moral Guček za 21 stotnik popraviti slovenski rekord.

"Zelo sem vesel, danes sem se zelo približal državnemu rekordu. Pogoji za tek so bili zelo dobri, mogoče je bilo le malo preveč soparno, veter pa mi je zelo ugajal. Na ovirah sem tekoče opravil in sem zelo zadovoljen z doseženim. Niti ne vem, če lahko rečem, da sem bil presenečen po prihodu v cilj, ko sem videl čas na zaslonu. Upal sem namreč, da bi se celo spustil pod 50 sekundami," je bil vesel Celjan Guček.

Tudi med atletinjami se je na 400 m ovire izkazala Aneja Simončič (Mass), ki je edina tekla pod minuto in s 57,40 sekunde dosegla tudi dober čas, s katerim pa je ostala sedma na slovenski lestvici vseh časov.

Anita Horvat (Velenje) na 800 m slavila z 2:06,08 pred Petjo Klojčnik (Štajerska, 2:07,47), a je bila norma za nastop na obeh velikih tekmah leta veliko bližje ob sobotni zmagi na 400 m. Normi za EP in SP že ima Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass), ki je tokrat na 3000 m zmagala z 9:35,06.

Na 200 m sta bila najhitrejša, prepričljivo Matevž Šuštaršič (Krka) z 21,32 sekunde, in Maja Pogorevc (Slovenj Gradec) z 24,70 pred sobotno zmagovalko na pol krajši razdalji Kajo Debevec (Mass), ki je tekla 24,82.

Veronika Sadek (Mass) je bila na 2000 m zapreke (6:39,09) v cilju več kot minuto pred ostalimi. V troskok je Jan Luxa (Mass) slavil s 15,52 m, v skoku v daljino je Maja Bedrač (Ptuj) krepko presegla šest metrov (6,35 m).

Med atleti je na dva stadionska kroga Jan Vukovič (Kladivar) po seriji uspešnih mitingov na tujem slavil z 1:52,15. Sandro Jeršin Tomasini (Mass) je v skoku v višino preskočil 2,09 m. V metu diska je zmagal Tadej Hribar (Krka) s 57,10 m, slovenski rekorder Kristjan Čeh je tako kot Tina Šutej in Neja Filipič na diamantni ligi v Rabatu.