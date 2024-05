Guček zmagal z novim izvrstnim časom

Matic Ian Guček iz celjskega Kladivarja je na atletskem mitingu v avstrijskem St. Pöltnu sinoči prepričljivo zmagal v teku na 400 m ovire in z 48,93 sekunde dosegel svoj tretji čas kariere in v slovenski zgodovini. Drugi je bil Mimoun Abdoul Wahab iz Belgije (50,02).

"Znova sem se zelo dobro počutil v zadnjih 100 metrih, zato sem s trenutno pripravljenostjo zelo zadovoljen. To je bila moja druga tekma v sezoni in znova sem tekel pod 49 sekundami. Vse to kaže, da sem dobro delal v pripravah na olimpijsko sezono. Zelo se veselim naslednjih tekem na Slovaškem in na Češkem ter evropskega prvenstva v Rimu," je dejal Guček.

Dvajsetletni Guček je 11. maja letos v Kranju z 48,66 sekunde izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord in se z izpolnjeno mednarodno normo (48,70) uvrstil tudi na olimpijske igre v Parizu. Prejšnji rekord, 48,91, je tekel 5. avgusta 2022 v kolumbijskem Caliju. Tedaj je osvojil naslov mladinskega svetovnega podprvaka in izboljšal 42 let star članski državni rekord Roka Kopitarja.

S časom, ki ga je Guček dosegel na svoji prvi tekmi letos v gorenjski prestolnici, je ta čas 12. po izidih sezone na svetu.

