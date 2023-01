Francoski dobitnik treh olimpijskih kolajn končal kariero

"Čas je, da obrnem novo stran. Ta šport mi je dal veliko, preživel sem veliko avanturo. Hvala vam," je na družbenih omrežjih zapisal Francoz in dodal, da ne uživa več na treningih.

"Tekel sem, ker sem hotel postati svetovni in olimpijski prvak, ker sem hotel osvajati kolajne in popravljati rekorde. Nima smisla nadaljevati, če nimate želje. Ta je nujna za doseganje teh ciljev," je še povedal v pogovoru za časnik L'Equipe.

Mekhissi-Benabbad ima tudi dva brona s svetovnih prvenstev (2011, 2013) in pet zlatih odličij z evropskih prvenstev.

Kariero sta zaznamovala tudi dva dogodka, ki mu nista v čast. Na EP 2014 v Zürichu je po diskvalifikaciji ostal brez zlata. Takrat je sicer zanesljivo zmagal v teku na 3000 m z zaprekami, vendar je v zadnjih metrih slekel majico, jo dal v usta in tako pretekel ciljno črto. To pa so odgovorni ocenili kot žaljenje tekmecev in mu odvzeli prvo mesto.

Dve leti pred tem na EP v Helsinkih pa je po zmagi z obema rokama odrinil maskoto, ki mu je prinesla darila. V kostumu je bila 14-letna deklica. Atleta takrat niso kaznovali, se pa tudi sam ni opravičil dekletu.