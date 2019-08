Poljaki zmagovalci elitnega ekipnega EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljaki so zmagovalci elitnega ekipnega evropskega prvenstva.

Poljaki so zmagovalci elitnega ekipnega evropskega prvenstva. Foto: Getty Images

Poljska je zmagala na ekipnem evropskem prvenstvu v superligi, ki je tri dni potekala na njihovih domačih tleh v Bydgoszczu. Zbrala je 345 točk, druga je bila Nemčija (317,5) tretja pa Francija (316,5). Zadnjih pet reprezentanc je izpadlo v prvo ligo, to so Češka, Švedska, Grčija, Finska in Švica.