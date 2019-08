Slovenci brez napredovanja, Mihalinčeva za stotinko zgrešila normo za SP

Slovenska atletska reprezentanca je po dveh dnevih druge lige na 8. ekipnem evropskem prvenstvu, ki je bilo v Varaždinu, osvojila drugo mesto. Zbrala je 321 točk in zaostala za Estonijo, ki si je s 336,5 točke zagotovila prvo mesto in napredovanje v prvo ligo, drugo po moči za superligo. Tretja je bila Danska (313 točk).

Danes sta zmagi za Slovenijo pred številnimi slovenskimi navijači, teh je bilo veliko tudi v soboto zaradi bližine meje, dosegli štafeti 4 X 400 m. Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Aneja Simončič in Anita Horvat so tekle 3:36,71, Rok Ferlan, Jure Grkman, Lovro Mesec Košir in Luka Janežič pa v zadnji disciplini EP 3:06,80.

Za las prepočasna

Najboljši slovenski posamični izid dneva je dosegla Maja Mihalinec na 200 m, kjer je za drugo mesto s 23,03 ob vetru v prsi za stotinko zgrešila normo za svetovno prvenstvo v Dohi. Drugi so bili še Martina Ratej v metu kopja (56,87 m), Žan Rudolf na 800 m (1:49,01) in Nejc Pleško v metu kladiva (70,49 m), tretji pa je bil Luka Janežič na 200 m (21,28).

Slednji je Sloveniji posamično prinesel 22 točk, kot tudi Mihalinčeva, oba pa sta tekla še v štafetah. Tretji mesti sta osvojili še Maruša Černjul v skoku v višino (1,90 m) in Neja Filipič v skoku v daljino (6,12 m).

Ambrož Tičar je ostal brez rezultata. Foto: Peter Kastelic/ Sportida

Tičar brez rezultata

Drugi dan tekmovanja se je za Slovenijo slabo začel, saj je Ambrož Tičar v skoku s palico ostal brez izida, saj je začel na zanj visokih 4,65 m, letošnji njegov najboljši izid je pet metrov, in je letvico trikrat podrl. Lahko pa bi začel na 4,15 ali 4,40 m, kot mu je svetoval trener Tine Šutej Milan Kranjc, in bi osvojil najmanj dve točki, ker Malta ni imela tekmovalca.

Pleško ni potrdil vloge favorita

Pleško, ki je bil prepričljivo prvi favorit za zmago v svoji disciplini, je dobrih deset minut pozneje začel s 68,45 m, v drugi je orodje pristalo izven sektorja, v tretjem pa natančno na trak z oznako za 70 m, a je pri tem prestopil. Tedaj je bil še vedno prvi, le z 12 centimetrov prednosti pred Ciprčanom Alexandrosom Poursanidisom. Slednji je v zadnjem poskusu najboljše četverice povedel s prvi metom na tekmi prek 70 m (71,06 m). Pleško je tudi v zadnjem metu ostal dobre štiri metre pod svojim izidom sezone s 70,49 m.

Nejc Pleško ni potrdil vloge favorita. Foto: Peter Kastelic/ Sportida

Tudi nadaljevanje ni prineslo preobrata, Joni Tomičić Prezelj je imela drugi izid sezone na visokih ovirah, s 13,93 sekunde pa je končala na petem mestu, ko je zadela ob drugo oviro. Že v soboto ni tekla v štafeti 4 X 100 m zaradi bolečin v stopalu.

Evropski prvak do 23 let Kristjan Čeh je po slabem uvodnem metu, ter nato še pri tretjem, namerno napravil prestop in ni bilo merjenja, v drugi seriji je s 55,50 m prešel na tretje mesto, ki pa ga je izgubil in tako v četrti seriji ni mogel več metati. Tako kot on je bil nato peti tudi Filip Jakob Demšar na 100 m ovire (14,48).

Rudolfa ugnal le nekdanji evropski podprvak

Rudolf je bil v začetku na tretjem, četrtem mestu, po 600 m pa je s hitro spremembo ritma prešel na prvo mesto in na koncu v silovitem finišu zadržal drugo mesto, ko ga je pričakovano ugnal le Danec Andreas Bube, nekdanji evropski podprvak na prostem (2012) in dvorani (2017).

Žan Rudolf je končal na drugem mestu. Foto: Peter Kastelic/AZS

Sredi tekmovalnega dneva, že prej se je nekaj slabe volje zaradi slabših izidov zavleklo v slovensko vrsto, je bilo preveč uvrstitev na deveta in nižja mesta, prvič tudi zadnje na 3000 m zapreke, in Slovenija je padla na tretje mesto, preden so na vrsto ponovno prišla najmočnejša orožja. Najprej Mihalinčeva in Janežič.

Mihalinčeva ve, da ima še rezerve

Prva je tako kot dan prej na 100 m na pol stadionskega kroga zaostala le za Bolgarko Ivet Lalovo Collio, nekdanjo evropsko prvakinjo na prostem in v dvorani (22,99), ter ob vetru v prsi -0,8 m/s za las zaostala za normo za SP. A je bila obenem vesela, da se je še nekoliko višje pomaknila na svetovni lestvici, po kateri bi se lahko uvrstila na največjo tekmo leta v katarski prestolnici, če ji po izenačenih tekih v sezoni vendarle ne bi uspelo izpolniti mednarodne norme.

"Stotinka mi je manjkala do norme za SP. A se veselim vsakega izboljšanja, tudi za stotinko, ker mi to na svetovni lestvici tudi lahko prinese nastop v Dohi. Poleg tega sem ta izid tekla v protivetru in to je res super dosežek." Foto: Peter Kastelic/ Sportida

"Stotinka mi je manjkala do norme za SP. A se veselim vsakega izboljšanja, tudi za stotinko, ker mi to na svetovni lestvici tudi lahko prinese nastop v Dohi. Poleg tega sem ta izid tekla v protivetru in to je res super dosežek. Tako vem, da imam še nekaj rezerve. A pogoji vendarle niso bili katastrofalni, saj je v zavoju nekaj časa pihal veter celo v hrbet. Upam, da bom v nadaljevanju sezone dobila še nekaj priložnosti za tek v močni mednarodni konkurenci," je po teku povedala Mihalinčeva

Janežič z dokaj močnim vetrom v prsi

Janežič na 200 m letos ni veliko tekel in je bil zato uvrščen v slabšo, prvo skupino, v kateri je bil gladko prvi, a je pihal dokaj močan veter v prsi (-1,2 m/s), v prvi močnejši pa v hrbet (+0,5). Tako da je vprašanje, kako bi se razpletlo vse skupaj, če bi Vodičan, ki je priznal tudi zelo slab start, tekel v drugi skupini, v kateri sta bila hitrejša le Avstrijec Markus Fuchs (21,00) in Danec Tazana Kamanga Dyrbak (21,16).

"Malo tekem sem imel letos na 200 m, boljše občutke sem imel danes kot na DP. Start je bil zelo slab, mogoče sem tu izgubil nekaj stotink. A to je bil moj drugi posamični tek v dveh dneh, poleg štafete. Upam na krajši premor, res ga rabim po seriji tekem pred zaključnim delom sezone. Kar pa se ekipe tiče, vsak mora narediti vse, kar je mogoče, saj smo na meji v boju za prvo mesto. Če nekdo naredi napako, večjo, je to lahko velika škoda za ekipo. In ko to vidiš na startu, je motivacija gotovo malce manjša," pravi Janežič.

Foto: Getty Images

Ratejeva: Bolje ni šlo

Sedemintridesetletna Ratejeva je zaostala le za olimpijsko zmagovalko Saro Kolak (57,97 m), Hrvatico, ki se vrača po daljšem premoru zaradi poškodbe. Ratejeva je metala 56,18 in 56,87 m, po neveljavnem tretjem izidu pa je v zadnjem kopje pristalo pri 54,99 m.

"Prinesla bi lahko točko več, ker daljave niso bile nič posebnega. Sem se potrudila, s točkami sem zadovoljna, a več enostavno nisem mogla doseči. Imela sem težave s hrbtom, že ves teden me je malo bolelo. Med ogrevanjem pred današnjo tekmo pa sem res začutila močno bolečino in krč. Če bi bila danes zdrava, bi gotovo vrgla prek 60 m. Zdaj pa si želim, da bi se pred SP v Dohi povsem pozdravila,"

V igri za prva tri mesta sta bili tedaj še Černjulova in Filipičeva. Pred Černjulovo sta bili le zmagovalka iz Bolgarije Mirela Dimitrijeva (1,94 m) in domačinka Ana Šimič (1,94 m), Flipičevo pa sta ugnali le Estonka Ksenija Balta (6,52 m) in Ciprčanka Nektaria Panagi (6,32 m).

Izidi, ekipno, končni vrstni red: 1. Estonija 336,5 točke

2. Slovenija 321

3. Danska 313

4. Latvija 306

5. Hrvaška 306

6. Bolgarija 298

7. Avstrija 275

8. Izrael 272,5

9. Ciper 260

10. Luksemburg 180

11. Gruzija 141

12. Malta 96