Neja Kršinar (Papež) in Mitja Krevs (Štajerska) sta bila najboljša med člani na državnem prvenstvu v teku na 10.000 m. Med 12 člani je Krevs v Mariboru s časom 30:37,65 za deset sekund ugnal Primoža Kobeta (Krka, 30:47,57). Kršinarjeva je s 34:46,52 med zgolj dvema članicama prepričljivo ugnala Lauro Guzelj Blatnik (Kronos, 36:53,29).

Obenem so pripravili tudi DP v štafetah. Med člani le v mešani na 4 x 100 m, kjer je zmagala četverica ljubljanskega Massa. Bor Kolar Bačnik, Tadej Tinta, Tara Keber in Iza Obal so bili s 45,91 sekunde v cilju pred celjskim Kladivarjem (45,91).