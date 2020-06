Dopinški primer Salazar letos novembra v Lozani

Enainšestdesetletnega ameriškega trenerja kubanskega rodu Alberta Salazarja je ameriška protidopinška agencija (Usada) oktobra lani kaznovala s štiriletno prepovedjo delovanja v športu, Salazar pa je takoj po izreku te kazni napovedal, da bo vložil pritožbo na Casu.

V Havani rojeni Salazar je vodil skupino Nike Oregon Project. Skupaj z zdravnikom Jeffreyjem Brownom je bil oddaljen od športnega delovanja zaradi prekupčevanja s testosteronom, manipuliranja z dopinškimi testi ter drugih nečednih poslov.

Najbolj znan Salazarjev varovanec je bil britanski srednjeprogaš Mo Farah. Nosilec štirih zlatih odličij v tekih na 5.000 in 10.000 metrov na poletnih olimpijskih igrah v Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016 ter šestkratni svetovni in petkratni evropski prvak na teh razdaljah je z razvpitim ameriškim trenerjem sodeloval med letoma 2011 in 2017.