V Dohi bo vroče. Na delu atlet, ki na plečih čuti milijone katarskih šejkov.

Danes nas na atletskem svetovnem prvenstvu v Dohi čaka kar šest končnih odločitev, v katerih bomo dobili nove svetovne prvake in prvakinje. Spektakularno bo predvsem v ženskem teku na 400 metrov z ovirami, zanimivo pa bo videti tudi to, kako se bo razpletel moški skok v višino, v katerem domačini veliko pričakujejo od Mutaza Esse Barshima.

Začelo se bo ob 19.15, ko se bodo v boj za medalje podali atleti v skoku v višino. To bo vrhunec za domače navijače, saj se v lov za medalje ali celo naslov podaja najboljši katarski atlet in edini, ki je že vrsto let del svetovne elite, Mutaz Essa Barshim, lastnik drugega najboljšega izida vseh časov (243 centimetrov) in svetovni prvak z zadnjega prvenstva v Londonu, ki pa je po težavah s poškodbami letos v slabi formi. Preskočil je samo 229 centimetrov, s čimer ima šele deveti letošnji izid med finalisti, a ker tudi preostali skakalci niso v najboljši formi, so domačini optimistični. Če ne drugega, od njega uspeh pričakujejo zaradi tega, ker je bil dolgo časa prvi obraz katarske kandidature za največje tekmovanje na svetu.

Do zdaj je Katar na letošnjem prvenstvu sicer osvojil samo eno kolajno, in sicer bronasto.

Lahko mlada Američanka Sydney McLaughlin še enkrat prehiti svetovno rekorderko Dalilah Muhammad in osvoji naslov svetovne prvakinje v teku na 400 metrov z ovirami? Foto: Reuters

Bo čudežna deklica premagala svetovno rekorderko?

Ob 20. uri se začne finale ženskega meta diska, v katerem se bo v lov na rekordni tretji naslov svetovne prvakinje podala Hrvatica Sandra Perković, dvakratna olimpijska prvakinja in dvakrat svetovna prvakinja, ki jo bo skušala s prestola sklatiti lastnica letošnjega najboljšega izida na svetu (69,39 metra), Kubanka Yaime Perez, ki še nima medalj z največjih tekmovanj.

Ob 20.30 sledi za mnoge vrhunec dneva, za nekatere pa tudi prvenstva. Obračun Američank v teku na 400 metrov z ovirami. Mlade Sydney McLaughlin, o kateri smo pisali danes, in olimpijske prvakinje, od letos pa tudi svetovne rekorderke Dalilah Muhammad.

Ob 20.45 bomo dobili svetovnega prvaka v teku na 3000 metrov z zaprekami, v katerem je kar nekaj kandidatov za najvišja mesta. Tudi svetovni prvak iz Londona Conseslus Kipruto iz Kenije.

Američan Fred Kerley je prvi favorit finala teka na 400 metrov. Foto: Reuters

V ogenj Američan, ki obljublja tek pod 43 sekundami na 400 metrov

Ob 21.20 se obeta disciplina, v kateri smo pričakovali spektakularen ameriški obračun, v katerem bi moral lastnik letošnjega najboljšega rezultata na svetu (43,45), ki je tudi četrti rezultat vseh časov na 400 metrov, 21-letni Michael Norman, obračunati z rojakom Fredom Kerleyjem, ki je letos zmogel 43,64, kar je sedmi rezultat vseh časov. Žal tega dvoboja ne bomo videli, saj je Norman obstal v kvalifikacijah, potem ko je imel težave s poškodbo, prav zanimivo pa bo videti, kaj lahko v njegovi odsotnosti iz sebe iztisne štiri leta starejši Kerley.

"Jaz sem prvi človek, ki se bo spustil pod 43 sekund. Fredrick. Lee. Kerley. Zapomnite si moje besede," je pred časom samozavestno sporočil 24-letni atlet, ki napada prvo posamično medaljo z največjih tekmovanj. Svetovni rekord 43,03 je v lasti zaradi poškodbe odsotnega južnoameriškega šampiona Waydeja van Niekerka, ki je toliko tekel pred tremi leti na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru.

Zadnji finale dneva je 20 kilometrov hoje za moške, ki se začne ob 22.30 po srednjeevropskem času.

Končne odločitve, 8. dan:

Moški:

400 m:



3000 m zapreke:



20 km hoja:



Skok v višino:

Ženske:

400 m ovire:



Met diska

